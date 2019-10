La Palestine a été plusieurs fois évoquée lors des marches grandioses qui ont été organisées ce vendredi 4 octobre, dans plusieurs régions yéménites, pour célébrer les derniers exploits militaires sur l’Axe de Najrane, aux confins avec la province saoudienne de Najrane.

Le dimanche 29 septembre, le porte-parole des forces yéménites, composées des Unités de l’armée yéménite et des combattants des comités populaires d’Ansarullah a levé le voile sur une opération de grande envergure qui a eu lieu dans le nord de la province de Saada, limitrophe de l’Arabie saoudite. Quelque 500 km2 y ont été libérés, 500 miliciens yéménites et militaires saoudiens ont été tués ou blessés, et des milliers d’entre eux faits prisonniers. Ayant été déclenchée le 25 aoùt, elle s’est poursuivie jusqu’au début du mois de septembre et a été baptisée Victoire de Dieu, (Nasrone min Allah)

« Une victoire de Dieu éclatante…Vers les portes de la Palestine », est l’un été des slogans qui a été scandé par les milliers de manifestations dans la capitale de Sanaa, où siège le gouvernement du salut national, soutenu par Ansarullah.

« Nous allons continuer jusqu’à Al-Aqsa », ont-ils aussi réclamé. En plus des slogans suivants « L’axe des USA va s’effondrer, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant », « Tous les pays seront libérés », et autres.

Déjà, dans les slogans régulièrement scandés par leurs manifestations, les yéménites répétaient constamment un slogan récurrent dans lequel la locution « à mort aux USA » est directement suivie par « à mort Israël ».

L’un des orateurs qui se sont succédé au micro de la tribune à Sanaa n’est autre que Mohamad Al-Bukhaiti, le vice-président du Conseil de la Shoura et membre du Bureau politique d’Ansarullah.

Lui aussi a évoqué la libération de la Palestine dans son discours, avec un ton nouveau, plutôt prémonitoire. Il a assuré que les ennemis de la nation appréhendent que le peuple yéménite ne se consacre à la cause principale de la nation. Réfutant les allégations qui rejettent cette corrélation, et laissant entendre que la bataille contre l’Arabie saoudite n’est qu’un passage vers celle de la Palestine

« Les Arabes et les Musulmans sont concernés par la cause de la Palestine. Mais nous en tant que peuple yéménite le sommes davantage que les autres peuples arabes et islamiques, dont les pays qui encerclent la Palestine. Ce ne sont pas mes paroles. Mais celles de Dieu dans son Coran dans la Sourate de Saba’ », a-t-il affirmé, en allusion au royaume yéménite historique à Ma’reb.

« Notre liberté, notre dignité et notre honneur sont liés à la liberté, la dignité et l’honneur de la Palestine. C’est la volonté de Dieu », a-t-il ajouté.

Au début de son allocution, M. Bukhaïti avait assuré que les récentes évolutions de la guerre sont dorénavant à l’avantage du Yémen

« Cette guerre déclenchée contre le Yémen n’a été en faveur d’aucune composante du peuple yéménite. Elle veut strictement imposer le diktat des Etats-Unis sur le Yémen », a-t-il toutefois estimé. Et d’ajouter : « Hadi ne se trouve pas ici, il est séquestré en Arabie saoudite, il est sous les ordres de Mohamad ben Salmane, et Mohamad ben Salmane est sous les ordres de Donald Trump ».