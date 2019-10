Le vice-ministre de la Défense, le général Qassem Taqizadeh, a déclaré que « les agissements américains dans la région sont surveillés toutes les heures, d’où leur décision de transférer leur cinquième flotte de Bahreïn ajoutant que « l’armée iranienne a élaboré une stratégie de défense à vaste échelle pour les 15 années à venir », selon l’agence d’informations iranienne Farsnews.

Et de poursuivre: »une stratégie fondée sur la recherche. Or, notre pays dispose des meilleurs laboratoires de recherche dans nos universités. En effet, il y a quelques années seule l’Université Charif avait cette capacité, mais aujourd’hui, nous avons préparé les infrastructures scientifiques et les structures techniques à cette fin et cela dans tout le pays « .

Il a précisé qu’ »après l’entrée en opération du système local de défense, Bavar-373, les Américains avaient réalisé que leurs avions survolant notre région pouvaient être interceptés et détruits, c’est pourquoi ils ont arrêté ces vols « , citant, à titre d’exemple « les vols des avions-espions U-2 qui décollaient depuis Chypre et survolaient deux fois par jours le ciel de la région ».

Il a souligné que « le système de défense aérienne Bavar 373, ayant une portée de 200 KM, pouvait détecter et détruire les avions américains les plus avancés en les atteignant à une hauteur de 27 KM ».

Il a conclu : « Les États-Unis savent bel et bien que l’Iran est résolu à riposter à toute agression militaire, d’où leur décision de transférer en Caroline du Sud leur centre de commandement des opérations aériennes de la base d’al-Oudeid située au Qatar « .

Bavar-373 (qui signifie « croyance » en persan) est un système de défense iranien de missiles sol-air à longue portée. L’Iran le décrit comme un concurrent du système S-300. Il est fabriqué par le ministère iranien de la Défense en coopération avec les universités et les fabricants locaux.

Le système a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie à laquelle assistait le président iranien Hassan Rohani le 22 août 2019. Il a été déclaré opérationnel le même jour.

Source: Médias