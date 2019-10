En attendant les conclusions de la commission d’enquête chargée de déterminer les auteurs de l’attaque contre le pétrolier iranien Sabiti, le journal panarabe Ray al-Yaoum n’a pas exclu que les deux missiles qui l’ont visé tirés sur lui pourraient avoir été tirés depuis les sous-marins israéliens qui opèrent en mer Rouge.

« Israël se cache depuis plusieurs années derrière des centaines d’attaques de missiles et de frappes aériennes qu’il refuse de revendiquer, mais qui sont commises dans le strict sens de tendre la situation. On peut donc s’attendre à juste titre, à ce qu’Israël ait étendu le champ de ses attaques jusqu’au golfe Persique et la mer Rouge », affirme le journal.

Vendredi alors que les premières informations faisaient état du tir de deux missiles depuis le territoire saoudien contre le pétrolier iranien, la Compagnie pétrolière nationale iranienne (NITC) est intervenue pour démentir l’information.

Selon press TV, il semblerait que l’enquête iranienne ne pointe pas l’Arabie.

Samedi, Ali Chamakhani , le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a affirmé que l’enquête ouverte à ce sujet a débouché sur des indices, mais que l’Iran attendait ses résultats définitifs avant de prendre des mesures qui s’imposent.

Selon lui, cette attaque ne passera pas sans riposte de la part de l’Iran.

« Nous allons répliquer à ceux qui sont derrière l’attaque contre le pétrolier iranien mais nous attendons les clarifications de tous les aspects de ce complot », a-t-il signalé.

M. Chamakhani a révélé que des indices importants ont été retrouvés après avoir analysé les vidéos et la collecte des informations.

« L’insécurité dans les eaux internationales constitue une menace inquiétante pour l’économie mondiale », a-t-il conclu.

