Dernière évolutions dans le nord syrien, depuis l’offensive turque : la plus grande ville Minbej a été reprise dans sa totalité par l’armée syrienne, alors que Ras al-Aïn est le théâtre de combats farouches entre la milice kurde des FDS d’un côté et les forces turques et leurs supplétifs syriens de l’autre.

US et Syriens se sont croisés en chemin

«L’armée gouvernementale syrienne a pris le contrôle total de la ville de Minbej et des localités environnantes», a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué, selon lequel la police militaire russe continue de patrouiller les frontières nord-ouest du district de Minbej le long de la ligne de contact des forces armées de Syrie avec celles de Turquie.

Selon le texte cité par l’agence russe Sputnik, les forces régulières syriennes ont repris deux bases qui étaient occupées par les militaires américains, dans le secteur de Dadat, au nord-ouest de Minbej, et d’Umm-Miyal.

Les États-Unis ont déjà retiré leurs troupes de trois bases militaires à Minbej et se sont retirés vers la frontière entre la Syrie et l’Irak, précise Sputnik. Alors que les militaires français ont entamé ce mardi 15 octobre le retrait de leurs forces de la ville syrienne de Minbej, où elles étaient stationnées.

L’agence Ruptly a publié une vidéo de la rencontre fortuite d’un convoi de l’armée syrienne et de militaires américains en train de rouler simultanément dans des directions opposées sur la route entre Minbej et Kobané, dans le nord-est de la Syrie.

Le 9 octobre, la Turquie a lancé son offensive Source de paix dans le nord de la Syrie, qui était occupée par la milice kurde des Forces démocratiques syriennes, le bras militaire du parti kurde Unités de protection du peuple. Selon Ankara, ce dernier n’est qu’une branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un parti kurdo-turc qui nourrit des revendications séparatistes.

Face à l’offensive turque, les FDS ont choisi de revenir dans le giron de l’Etat syrien et de s’allier avec le gouvernement syrien.

Combats farouches

Selon l’AFP, citant l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) les miliciens kurdes opposent une résistance farouche aux troupes turques et à leurs supplétifs syriens dans la ville de Ras al-Aïn. Ils « ont lancé dans la nuit une vaste contre-attaque contre les forces turques et leurs alliés syriens près de Ras al-Aïn », indique cette instance médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale.

Selon l’ONG, les FDS sont parvenues à ralentir la progression des forces turques grâce à « des fortifications, des réseaux de tunnels (sous-terrains) et (…) des renforts ».

Un correspondant de l’AFP dans la région a confirmé la poursuite mardi des affrontements autour de la ville.

Toujours selon l’AFP, les forces turques et leurs mercenaires syriens ont depuis pris le contrôle d’une bande frontalière de plus de 100 km de longueur. Ils ont entre autre occupé la ville de Tal Abyad ainsi qu’une trentaine de villages situées à ses alentours et autour de Ras al-Aïn

Le Président turc avait précédemment déclaré que l’offensive devrait mettre en place une zone de sécurité à la frontière de 35km de profondeur pour y installer les réfugiés syriens se trouvant en Turquie, et éloigner les kurdes.

Source: Divers