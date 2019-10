L’influent leader irakien Moqtada Sadr a appelé, le mardi 15 octobre, à transformer la plus grande marche religieuse au monde prévu dimanche en Irak en manifestation anticorruption.

Sur Twitter il a appelé mardi soir « les Irakiens en marche » vers Kerbala pour la marche de l’Arbaïn, qui commémore la fin du deuil de l’imam Hussein, petit fils du prophète Mohammad (S), « à se mobiliser par millions ».

« Marchez drapés dans vos linceuls (…) et scandez le jour de l’Arbaïn : Non à l’Amérique ! Non à Israël ! Non aux corrompus ! », a-t-il écrit.

Traditionnellement, les millions de fidèles de l’Arbaïn, majoritairement irakiens et iraniens, convergent à pied vers Kerbala, à 100 kilomètres au sud de Bagdad.

Régulièrement, des affiches s’en prenant aux Etats-Unis et à ‘Israël’ sont brandies par la foule.

L’année dernière, plus de 15 millions de fidèles avaient participé à ce rassemblement, toujours tenu sous très haute protection des forces de sécurité irakiennes. Des takfiristes s’en sont pris par le passé aux fidèles.

Source: Avec AFP