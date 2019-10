« Hussein nous réunit » : des millions de pèlerins, dont plus de 3 millions d’Iraniens ont franchi en l’espace de près de 15 jours les frontières irakiennes pour se rendre à Kerbala où repose la dépouille du troisième imam et petit-fils du prophète (S).

Des millions d’Iraniens ont franchi les frontières, dispensés de visa et surtout accueillis à bras ouverts par des millions d’Irakiens qui les logent, leur prodiguant leur légendaire hospitalité sans rien demander de retour.

C’est presque un miracle quand on sait qu’il y a trente ans les États-Unis et l’OTAN ont poussé les deux nations à se faire la guerre.

Parmi les pèlerins, 20 millions selon les dernières estimations et venus des quatre coins du monde, beaucoup arrivent à Kerbala après avoir parcouru environ 70 kilomètres à pied, un geste symbolique en l’honneur de l’Imam Hussein.

Les pèlerins arrivent dans les villes saintes de Najaf et de Kerbala jusqu’à deux semaines avant Arbaïn.

Cette année, Arbaïn est tombée le samedi 19 octobre. Ce long trajet fait sans incident majeur est aussi un succès sécuritaire pour le gouvernement irakien et les forces de l’ordre dans un Irak où les Américains maintiennent une présence militaire continue et leurs ingérences déstabilisatrices sont bien connues.

Jeudi, le ministre iranien de l’Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a déclaré qu’un total de 3,5 millions d’Iraniens s’étaient rendus en Irak pour prendre part à la cérémonie, soit 1,2 million de plus que le nombre annoncé l’année dernière et un record de participation. M. Fazli a salué la « coopération exemplaire » des responsables irakiens pour faciliter le processus, ajoutant que toutes les branches du gouvernement iranien avaient également contribué à la gestion de cet immense pèlerinage, symbole de l’unité des peuples.

Des pèlerins étrangers ont également participé à l’événement, des dizaines de milliers de personnes arrivant en Irak en provenance notamment de Pakistan, d’Afghanistan, d’Azerbaïdjan, de Turquie, de Liban et de Russie. Les pèlerins musulmans nord-américains figuraient aussi au nombre des marcheurs. Ils ont été accueillis par la généreuse hospitalité du peuple irakien qui leur fournissait gratuitement nourriture, eau, transport et hébergement nécessaires au voyage.

Arbaïn et le black-out des médias

De nombreux observateurs réaffirment que bien qu’Arbaïn soit le plus grand rassemblement pacifique annuel au monde, les médias mainstream n’accordent guère d’attention à cette grande cérémonie.

« Le plus grand rassemblement au monde a lieu ces jours-ci, mais il reçoit une couverture médiatique minimale », a écrit vendredi 18 octobre un activiste Amir Abbas Sadegi pour l’agence de presse iranienne ISNA.

Dans la foulée, le Premier ministre irakien a émis, le samedi 19 octobre, un message à l’occasion de l’Arbaïn.

Dans son message, Adel Abdel Mahdi a d’abord salué chaleureusement des millions de pèlerins irakiens et étrangers qui s’étaient réunis à Kerbala avant de présenter toutes ses condoléances auprès des musulmans et de tous les épris de la liberté du monde à cette occasion.

Son message est aussi une occasion pour rappeler sa détermination à lutter contre la corruption qui préoccupe une majorité de la population irakienne.

« Le mouvement de l’Imam Hussein symbolise la révolte contre la déviation et la corruption et c’est ce à quoi je me suis engagé », dit le PM en allusion aux manifestations de la première semaine d’octobre et les violences qui les ont marquées.

Source: Avec PressTV