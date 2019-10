Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le conseiller présidentiel, par ailleurs gendre de Donald Trump, Jared Kushner, dirigeront la délégation américaine au « Davos dans le désert », le sommet économique annuel saoudien, un an après l’assassinat de l’opposant saoudien Jamal Khashoggi, a indiqué mardi le New York Times.

Le département du Trésor américain, précise le quotidien, a confirmé la présence des deux responsables à cette conférence, le « Future Investment Initiative », dans la monarchie pétrolière, à Ryad.

Le sommet de 2018 avait été compromis par l’assassinat de l’opposant, également éditorialiste, par des agents de son pays dans le consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre 2018.

Des dizaines de responsables et représentants des milieux d’affaires de par le monde avaient boycotté la réunion, suite à l’indignation mondiale suscitée par ce meurtre.

Plusieurs responsables américains des finances et de l’industrie font cependant le déplacement cette année, tout comme Brian H. Hook, envoyé spécial du département d’Etat pour la politique iranienne, ou le secrétaire à l’Energie, Rick Perry.

Le Trésor américain, contacté par l’AFP, n’était pas immédiatement disponible pour des précisions.

Le « Davos dans le désert » doit débuter mardi prochain dans le luxueux Ritz-Carlton de Ryad pour des discussions sur l’économie mondiale et l’inclusion de la main d’oeuvre.

La conférence est organisée par le Fonds pour les investissements publics, le principal organisme du royaume pétrolier en charge des investissements et qui ambitionne de conduire « la transformation économique de l’Arabie saoudite ».

Le prince Mohammed ben Salmane avait rencontré personnellement en juin le président Donald Trump en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon. Le président américain s’était alors félicité que les Saoudiens avaient investi 400 milliards de dollars ces dernières années aux Etats-Unis.

Les organisations de défense des droits humains profitent toutefois du premier anniversaire de l’assassinat de Jamal Khashoggi pour réclamer de nouveau une enquête des Nations Unies sur cette affaire.

« Les autorités saoudiennes ont fait obstacle à une recherche significative des responsabilités dans le meurtre de Khashoggi », dénonce dans un communiqué Human Rights Watch.

