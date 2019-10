Le général de brigade, Amir Hatami, ministre iranien de la Défense, a déclaré que la récente menace d’attaque militaire lancée par le président américain contre Téhéran n’était qu’un bluff visant à couvrir la mortification de Washington suite à ses échecs.

« Cela ressemble plus à un bluff pour atténuer leur chagrin » résultant de leurs politiques ratées, a déclaré à la presse, le général Hatami en marge d’une réunion du cabinet le mercredi 23 octobre.

Les propos du ministre iranien interviennent peu après les menaces de Trump qui a déclaré le lundi 21 octobre que les Etats-Unis pourraient se lancer dans de nouvelles guerres en réponse à une question au sujet des priorités de la politique étrangère de Washington.

Trump a insisté sur le fait qu’il travaillait pour ramener des soldats américains à la maison, tout en ajoutant que les Etats-Unis pourraient bientôt entrer dans de nouveaux conflits militaires.

«Il se peut que nous devions entrer en guerre. Nous sommes mieux préparés que jamais. Si l’Iran fait quelque chose, ils seront touchés comme jamais auparavant», a-t-il déclaré lors d’une réunion de son cabinet.

Le général Hatami a mis en garde Washington contre une riposte qui pourrait lui coûter cher au cas où il commettait l’erreur d’engager une action contre l’Iran.

« S’ils commettent une erreur, ils recevront une réponse qui leur fera avoir encore plus honte que par le passé et pour leurs politiques précédentes qui n’ont engendré que de l’humiliation », a souligné le général Hatami.

Il a déclaré que les forces armées iraniennes étaient tout à fait disposées à protéger la nation et les frontières du pays, capables de riposter à toute menace ou demande excessive.

Le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a également rappelé le mardi 22 octobre, la capacité dissuasive de la République islamique avertissant que les ennemis devront payer de lourds frais s’ils commettent un acte d’agression contre l’Iran.

Une telle confrontation, a-t-il ajouté, ne ferait qu’apporter aux ennemis de lourdes pertes et de l’humiliation.

Plus tôt ce mois-ci, le commandant en chef de l’armée iranienne a déclaré que le pays donnerait une riposte écrasante à toute menace venant des ennemis.

Le général Abdolrahim Mousavi a déclaré que les forces armées iraniennes avaient simulé « les menaces les plus graves et les pires » et qu’elles étaient prêtes à réagir pour défendre les frontières, l’espace aérien et la nation iranienne ainsi que les idéaux de la Révolution islamique.

Source: PressTV