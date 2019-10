Dans son allocution télévisée, le secrétaire général du Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah a qualifié la situation au Liban, après neuf jours de manifestations populaires, de « délicate voire de menaçante ».

Mettant en relief les points positifs et négatifs de ce mouvement populaire qui a débuté, comme il l’a rappelé de « spontané et de juste », il a mis en garde « les gens qui sont descendus à la rue pour exprimer leur souffrance et dénoncer la corruption et les corrompus , des menaces qui visent le pays, en ce sens, que le Liban est devenu une cible régionale et internationale via ce mouvement ».

Son éminence a souligné que « ce mouvement n’est plus un mouvement spontané, il a été happé par des partis connus pour leur alliance avec certaines ambassades et certains pays, ce mouvement est passé , en grande partie sous leurs commandement, il bénéficie d’un financement étranger suspicieux, et donc, je demande aux commandants-chefs de ce mouvement, qui le dirigent à travers certains rassemblements , d’expliquer aux gens ce financement qui provient de telle ou telle ambassade ou de tel pays ou de tel homme riche corrompu, pour qu’ils puissent évaluer si un tel financement garanti leur intérêt et celui de leur pays. »

Et de poursuivre : « De même les demandes ne sont plus économiques ou sociales, on parle de renverser le régime, de quel régime parle-t-on ? Le Liban n’a pas de régime, il est confessionnel, si par régime on vise le confessionnalisme, c’est parfait ! Car nous sommes les premiers à demander la fin du confessionnalisme !! On parle de vide constitutionnel, or les gens ne sont pas descendus à la rue pour demander le vide constitutionnel, certains sont même allés jusqu’ à demander une réunion du conseil de sécurité pour soumettre le Liban au chap.7 de l’ONU ».

« Pire, comment expliquer que l’entité sioniste permette à d’anciens agents libanais de manifester sur la frontière libano-palestinienne, en solidarité avec le mouvement ?! », s’est-il interrogé.

Et d’ajouter : « le vide constitutionnel entraine le chaos, pire, il menace le Liban de guerre civile, et ces derniers jours certains signes inquiétants nous ont rappelé cette période, comme les barrages que certains éléments suspicieux imposent aux gens qui circulent dans leurs voitures leur demandant leur carte d’identité ».

Enfin, Sayyed Hassan Nasrallah a exhorté « le public du Hezbollah de se retirer de toutes les arènes, et de ne pas se mêler au mouvement jusqu’à ce que ce mouvement puisse définir des chefs qui les représente pour discuter leurs demandes de réforme avec le président de la république. Surtout que son dernier s’est dit prêt à accueillir des représentants de ce mouvement pour discuter de leurs demandes ».

Principales idées de ce discours :

Source: Al-Manar