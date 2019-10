Donald Trump a annoncé dimanche 27 octobre l’élimination du chef de Daech, Abou Bakr al-Baghdadi, dans le cadre d’une opération lancée par des militaires américains dans le gouvernorat d’Idlib, en Syrie. Des analystes commentent cette information dans un entretien à Sputnik.

Le 27 octobre, Donald Trump a déclaré que le «terroriste numéro un», Abou Bakr al-Baghdadi, avait trouvé la mort lors d’une opération nocturne des forces spéciales américaines en Syrie. Or, le moment choisi par les Américains pour annoncer l’élimination d’al-Baghdadi «leur permet de maximiser leurs intérêts dans l’utilisation de cette information», confie au micro de Sputnik l’analyste militaire irakien Ahmed al-Sharifi.

Il ajoute que l’annonce survient alors Donald Trump a déjà débuté sa campagne électorale.

«L’élimination d’al-Baghdadi profite le plus à Donald Trump, surtout depuis que les troupes américaines se retirent modestement et discrètement de Syrie et d’Irak», estime l’expert.

La Défense russe a toutefois affirmé ne pas disposer d’informations fiables sur l’opération menée par les États-Unis. Selon le porte-parole du ministère de la Défense Igor Konachenkov, le nombre croissant de ceux qui annoncent leur participation à l’élimination d’al-Baghdadi et diffusent des détails contradictoires sur l’opération jette le doute sur la réalité de l’opération et de sa réussite.

«Je pense qu’une information véridique sur la mort d’un dirigeant quelconque de Daech est bel et bien impossible. Si un tel évènement se produit, l’information est tenue secrète par la direction de Daech, la figure d’al-Baghdadi étant un symbole qui contribue à la cohésion des djihadistes faisant partie des différents groupes qui y ont prêté allégeance. S’il est éliminé, ses compagnons d’idée feront tout ce qui est en leur pouvoir pour en dissimuler à jamais les preuves», avance à Sputnik Irina Fedorova, du Centre d’études du Proche- et Moyen-Orient à l’Institut d’études orientales près l’Académie des sciences de Russie.

Et de relever que le fait même que les Américains en parlent à présent est le plus important.

«Ils (les Américains, ndlr] ont besoin d’une victoire, d’un triomphe, d’une preuve qui atteste qu’ils sont les meilleurs en matière d’élimination des terroristes», résume la spécialiste.

