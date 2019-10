Le ministre turc de la diplomatie a violemment critiqué l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ainsi que le dirigeant palestinien Mohamad Dahlane.

« Nous n’avons pas de problème avec l’Arabie saoudite et les EAU mais nous voyons que ces deux pays ont un problème avec nous », a assuré Mevlut Cavusoglu lors d’une interview avec la télévision qatarie Al-Jazeera.

Selon lui, Riyad et Abu Dhabi sont lésés par la Turquie parce que « notre pays s’occupe de la nation islamique beaucoup plus d’eux ».

« Des pays arabes ont œuvré de concert pour frapper la livre turque en achetant des dollars et en pompant des livres », a-t-il ajouté.

M. Cavusoglu a appelé à demander des comptes à l’Arabie saoudite pour ce qu’elle a fait contre le Yémen. Selon lui, la différence entre l’offensive «Source de paix » menée par la Turquie contre le nord-est syrien et la guerre du Yémen est que cette dernière a causé la mort de plusieurs centaines de milliers en raison de la faim, des épidémies et du blocus imposé.

S’agissant de Mohamad Dahlane, l’ex-chef limogé de la sécurité préventive dans la bande de Gaza, il a affirmé que les EAU voudraient l’imposer à la place du chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

« Il y a un terroriste qui s’appelle Mohamad Dahlane qui s’est enfui chez vous parce que c’est un agent d’Israël », a-t-il rappelé.

Selon lui « les Etats-Unis et Israël font pression sur Riyad qui à son tour fait pression sur la Jordanie et les Palestiniens pour s’abstenir de toute position sur Jérusalem al-Quds ».