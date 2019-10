Le numéro un iranien l’Imam Ali Khamenei a mis en garde contre les tentatives de déstabilisation visant la sécurité des pays qui connaissent un mouvement de contestation populaire comme au Liban et en Irak.

La population en Irak et au Liban a des demandes « justes » à faire valoir, mais elle doit les formuler « dans le cadre de la loi », a déclaré mercredi le guide suprême de la révolution islamique en Iran.

En Irak et au Liban, « le peuple aussi a des exigences. Ces exigences sont justes mais elles ne peuvent être réalisées que dans le cadre de la loi », a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei dans un discours retransmis en partie par la télévision d’Etat.

« En cas de perturbation du cadre légal d’un pays, quand c’est le vide […] aucune action positive ne peut plus être entreprise », a ajouté M. Khamenei.

« Le plus grand dommage que les ennemis puissent causer à un pays est de le priver de sécurité et c’est ce qu’ils ont déjà commencé à faire dans certains pays de la région », a-t-il souligné.

Il s’exprimait alors que la contestation populaire au Liban a fait chuter le gouvernement du Premier ministre Saad Hariri et qu’en Irak, les manifestants espèrent bien faire chuter celui d’Adel Abdel Mahdi.

Pour le guide iranien, « l’ennemi veut perturber le cadre légal » des pays de la région.

« Les Etats-Unis, les services de renseignement occidentaux soutenus par les fonds de quelques pays réactionnaires de la région sont en train de causer des troubles dans nos pays voisins, dans des pays dont nous sommes proches […] en vue de détruire la sécurité » régionale, a accusé M. Khamenei.

« Je voudrais dire ici à ceux qui se sentent concernés par le sort de ces pays comme l’Irak ou le Liban, empêtrés dans les problèmes, que leur priorité [doit être] de répondre à l’insécurité », a-t-il ajouté.

Sources: AFP, Press TV