L’Iran a annoncé samedi avoir transmis formellement aux pays riverains du Golfe son projet régional de sécurité et de coopération présenté en septembre à l’ONU.

Le président iranien, Hassan Rohani, « a envoyé le texte intégral [de ce projet] aux dirigeants » des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et de l’Irak « et leur a demandé de coopérer en vue de sa réalisation et de sa mise en œuvre », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères iranien.

Le CCG regroupe l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, et Qatar et le sultanat d’Oman.

Sur fond d’escalade des tensions dans le Golfe entre l’Iran et les Etats-Unis, M. Rohani a présenté à grands traits le 25 septembre à l’ONU un projet de coopération sécuritaire baptisé « initiative de paix d’Ormuz », ou « HOPE » –c’est-à-dire « espoir » selon son acronyme en anglais–, et ouvert à la « participation des pays de la région ».

Les relations de l’Iran avec certains pays du CCG sont extrêmement tendues, en particulier avec l’Arabie saoudite et les Emirats, alliés des Etats-Unis, à qui Téhéran reproche leur intervention militaire au Yémen.

L’Arabie saoudite, elle, accuse l’Iran d’être responsable des attaques ayant visé en septembre deux infrastructures pétrolières majeures sur son sol, ce que Téhéran dément.

Plaidant pour que les Etats riverains du Golfe assurent eux-mêmes leur sécurité sans « ingérence » étrangère, M. Rohani avait répété à l’ONU la position iranienne selon laquelle la présence de forces étrangères dans la région « met en danger la paix, la sécurité et la stabilité ».

Ces forces, principalement américaines, mais aussi françaises ou britanniques, sont déployées au Koweït, en Arabie saoudite, à Bahreïn, au Qatar et aux Emirats arabes unis, ainsi que dans les eaux du Golfe.

Source: Avec AFP