L’accès de l’Iran à la technologie de conception et de fabrication du moteur statoréacteur en tant que technologie de pointe peut être le début d’une révolution dans l’industrie de défense et d’armement du pays notamment dans les domaines de la défense antimissile, de missiles de croisière, des balles, des munitions d’artillerie et plus encore.

L’Iran va directement vers la conception des missiles de croisière « supersoniques », missiles qui font peur aux USA et à Israël.

Après la conception des missiles de croisière vient le tour d’une autre entreprise axée sur la science, celle de concevoir un nouveau modèle du moteur de type statoréacteur. Ce type de moteur dont dispose un nombre peu élevé de pays développés, et qui s’inspire des technologies les plus avancées en la matière.

Le statoréacteur permet d’augmenter considérablement la vitesse dans une variété d’objets volants tels que missile, drone, obus de mortier, etc. Ce qui en fait sa particularité.

Le statoréacteur est un système de propulsion par réaction des aéronefs, dont la poussée est produite par éjection de gaz issus de la combustion d’un carburant, généralement le kérosène. Il n’est constitué que d’un tube et ne comporte aucune pièce mobile.

Le fonctionnement du statoréacteur repose sur le phénomène appelé le coup de bélier (Ram Effect) qui se traduit par la suppression qui apparaît au moment de la variation brusque de la vitesse d’un liquide, par suite d’une fermeture/ouverture rapide d’une vanne, d’un robinet ou du démarrage/arrêt d’une pompe. Ce phénomène se manifeste à partir d’une vitesse de 500 km/h et son efficacité maximale ne se montre qu’après avoir atteint la vitesse de son voire même une vitesse supérieure à Mach 3. A une telle vitesse, la compression de l’air est suffisante pour produire la compression nécessaire au fonctionnement complet du moteur à combustion. Du fait, le compresseur du moteur, puis la turbine ne sont plus nécessaires pour faire tourner le compresseur du moteur.

Les missiles balistiques sol-sol sont l’un des principaux piliers de la défense et du pouvoir dissuasif de l’Iran. Le statoréacteur pourrait jouer un rôle déterminant dans le développement de ce secteur, permettant aux missiles balistiques d’atteindre des vitesses très élevées.

C’est le cas des missiles Taer et Sayyad qui sont parfaitement en mesure de répondre aux besoins du pays à des hauteurs différentes. Le système de défense antiaérien Bavar 373, ou encore Sayyad-4 sont dotés de la technologie du contrôle vectoriel connu sous le nom de Commande du vecteur poussée (Thrust vector control TVC) qui renforce la maniabilité de missile et sa capacité à faire face aux projectiles balistiques.

L’exploitation du statoréacteur dans le secteur de la conception et de la fabrication des missiles balistiques aura pour résultat le renforcement de l’efficacité et de la létalité de ces missiles contre une variété de cibles aériennes et projectiles.

Et the last but not the least, les missiles de croisière hypersonique sol-sol, utilisés contre de nombreuses cibles de surface, telles que les installations, les fortifications et même les navires de guerre, constituent un autre domaine de performance pour le statoréacteur.

En effet, les missiles de croisières, y compris les croisières sol-sol comme Sumar, Hoveyzeh, Ya Ali ainsi que ceux anti-navires à longue portée tel que Qadir contribuent eux aussi à leur tour à la capacité dissuasive de l’Iran. A cet égard, les responsables militaires confirment que tout le littoral du sud du pays ainsi que les îles stratégiques sont protégés par ces missiles capables de prendre pour cible les navires ennemis.

C’est ainsi qu’en cas de conflit, la fixation du statoréacteur à bord des missiles de croisière accélérera de façon considérable la réaction de la République islamique d’Iran et ne laissera pas le temps de réagir aux forces d’invasion.

L’acquisition de cette technologie importante et stratégique dans le pays semble être le point de départ d’un nouveau chapitre dans l’industrie de la défense qui a franchi un pas crucial vers les technologies défensives mises au point par les grandes puissances.

Source: Press TV