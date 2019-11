Un chef des forces de mobilisation populaire Hachd al-Chaabi a accusé le Mossad israélien, un haut-commandant de l’armée irakienne et l’un des trois présidents du pays de comploter ensemble contre son pays.

« Nous avons des informations dangereuses sur un complot contre l’Irak dans lequel le protagoniste israélien est plus actif que les Etats-Unis, celui des Emirats est plus important que le saoudien, en plus de l’un des trois présidents et un grand responsable sécuritaire », a affirmé cheikh Qaïs al-Khazaali, le secrétaire général des brigades Ahl Al-Haq, lors d’une interview avec les deux chaines de télévision irakienne Al-Arakiyyat et al-Ahed.

Selon lui, aussi bien le Premier ministre Adel Abdel Mahdi que les services de sécurité sont au courant de ce projet anti irakien qui est financé par les EAU.

Cheikh Khazaali a révélé que le Mossad possède plusieurs stations dans le Kurdistan irakien, non seulement à Erbil, mais aussi dans la province de Souleïmaniyat, ainsi qu’une station commune avec la CIA dans l’aéroport de Bagdad.

« Des agents irakiens ont été recrutés pour tuer et détruire en Irak », a-t-il aussi accusé. Il a révélé la présence d’éléments qui appartenaient au parti déchu Baath parmi les manifestants qui brandissaient le vieux drapeau irakien.

Et de poursuivre : « le complot est bien dévoilé maintenant…les jours prochains nous en révèlerons d’autres faits. Au début, le complot voulait qu’il y ait le plus grand nombre de tués dans les rangs des manifestants et des éléments des forces de l’ordre ».

Selon Khazaali, un autre chapitre du complot voulait dresser les Hachd al-Chaabi contre les manifestants.

Il a révélé que trois grands commandants de l’armée irakienne sont venus rencontrer le vice-président des Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mouhandes et lui ont proposé de dépêcher les éléments des Hachd pour mettre fin aux manifestations, ce qu’il a refusé catégoriquement, ainsi que le Premier ministre Adel Abou Mahdi.

Toujours selon le chef des Brigades Ahl-Al-Haq, deux de ces commandants militaires se rendent régulièrement à l’ambassade des Etats-Unis, d’où ils touchent des salaires et leurs familles vivent aux Etats-Unis.

Durant l’entretien télévisé, cheikh Khazaali a révélé la présence d’éléments appartenant à un mouvement religieux aliéné, qui prône l’assassinat des grandes références religieuses et les oulémas pour préparer le terrain a l’imam al-Mahdi et qui a tout intérêt à semer le chaos en Irak.

Source: Divers