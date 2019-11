Des entrepreneurs israéliens dans le domaine de la technologie et du cyber participeront à la construction de la future ville saoudienne « Neom », a révélé le journal israélien « Yediot Ahronot », citant deux sources saoudiennes.

Neom est le projet d’une mégalopole qui a été annoncé par le prince héritier Mohamad ben Salmane en octobre 2017. Elle devrait être construite dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite, et sur des terres jordaniennes et égyptiennes. Avec une superficie de 26 500 km2, elle coûterait plus de 500 milliards de dollars.

Les deux sources saoudiennes ont également précisé que 70% de la mission de construction de cette ville sera confiée à des mains étrangères ».

Selon Wikipedia, La direction du projet est confiée à Klaus Kleinfeld, président et Chief Executive Officer de Alcoa Inc et membre du comité de direction du groupe Bilderberg.

Le Yediot Ahronot a également indiqué qu’Israël va participer à l’évènement émirati Expo Dubaï, où il compte installer une aile qui devrait lui coûter 20 millions de dollars.

Source: Divers