Le journaliste américain Max Blumenthal a déclaré que les Etats-Unis ont échoué dans leurs tentatives d’influencer les manifestations au Liban afin d’écarter le Hezbollah de la vie politique libanaise.

L’échec des USA est essentiellement dû à la puissance du Hezbollah et au soutien populaire dont il jouit, avait expliqué ce journaliste et militant antiguerre lors d’une interview avec la chaine de télévision libanaise al-Mayadeen.

Ayant été primé pour ses ouvrages, M. Blumenthal s’est fait remarquer par ses articles et enquêtes qui bravent les interdits médiatiques aux Etats-Unis : dont entre autre ses révélations sur les crimes de guerre israéliens contre les Palestiniens. Il a souvent critiqué la guerre saoudienne contre le Yémen, et sapé la version officielle et celle des médias mainstream sur la guerre en Syrie, dont les accusations au pouvoir syrien de recourir aux armes chimiques.

Il a été arrêté le mois d’octobre dernier pour sa couverture des évènements au Venezuela, où les USA ont échoué dans leur tentative de renverser le président Maduro .

Pour la chaine de télévision libanaise, il a accusé le secrétaire d’Etat Mike Pompeo qu’il voudrait que les manifestations se retournent contre le Hezbollah au Liban, et contre l’Iran en Irak.

Le mardi 5 novembre Pompeo avait tweeté : « les deux peuples irakien et libanais voudrait que leur pays leur soit restitué. Ils ont découvert que l’exportation du régime iranien la plus importante a été la corruption, sous le mauvais déguisement d’une révolution. L’Irak et le Liban méritent que leurs affaires soient gérées loin des ingérences de Khamenei ».

Toujours selon Blumenthal, l’administration américaine a introduit le parti des Forces libanaises dans les manifestations au Liban, « afin de les politiser et de les détourner de leurs premières revendications liées à la corruption et au sectarisme ».

Le chef des FL, Samir Geagea « est l’un des plus grands corrompus et sa participation aux manifestations est une mascarade. Elle montre qu’il suit un certain agenda », a-t-il souligné.

Le journaliste américain a dit s’attendre à ce que les Etats-Unis et leurs alliés œuvrent pour intensifier davantage leurs pressions sur le Hezbollah.

« Ils n’ont pas encore utilisé toutes leurs armes contre lui », a-t-il souligné.

Pour les faire avorter, M. Blumenthal a proposé de poursuivre les manifestations et les revendications. Si les Etats-Unis échouent cela veut dire que les manifestants sont honnêtes, a conclu M. Blumenthal.