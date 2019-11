Le Corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé vendredi que « l’embargo américain contre l’état-major des forces armées iraniennes renforce la détermination des défenseurs à mettre en œuvre leurs scénarios pour faire face aux alliés du Grand Satan et de la Maison Blanche » selon l’agence d’informations iraniennes Farsnews.

Dans un communiqué, les gardiens de la révolution islamique a dénoncé « l’embargo imposé par l’administration américaine contre l’état-major des forces armées iraniennes et contre un certain nombre de dirigeants et de responsables militaires iraniens », qualifiant « cette mesure de provocante ».

La communiqué souligne que « cet embargo est une preuve de la réussite de la voie que le peuple iranien a choisit, cette voie qui a renforcé la confiance des Iraniens et de la nation islamique. Aussi, cette voie a provoqué la colère de l’ennemi, en particulier l’ administration à la Maison Blanche ».

Le texte souligne que « le récent embargo américain sur la République islamique est un jeu ridicule, infructueux et méprisable », ajoutant que « la guerre économique injuste menée par les États-Unis contre le peuple iranien renforce la détermination de la république islamique de l’Iran à poursuivre ses objectifs et répandre ses principes élevés et civilisés ».

