Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a fait part le vendredi 8 novembre, de la poursuite des opérations de l’armée turque dans le nord de la Syrie.

« L’opération « Source de paix » se poursuivra tant que le dernier terroriste n’aura pas quitté cette zone », a affirmé Erdogan cité par le site d’information turc EHA News.

« En plus, tant que les autres pays n’auront pas quitté la Syrie, nous ne partirons pas non plus », a-t-il ajouté.

« La Russie et les États-Unis n’ont pas encore respecté leurs engagement consistant à expulser les terroristes des zones frontalières syriennes avec la Turquie », a dit Erdogan jeudi dernier.

Le 9 octobre dernier, l’armée turque, épaulée par les terroristes syriens de la milice de l’Armée libre syrienne (ASL), a lancé une opération « Source de paix » dans le nord de la Syrie en vue de se prémunir du danger que présente, selon elle, les Kurdes syriens.

Huit jours après le début de cette opération (17 octobre), Ankara et Washington se sont accordés sur une trêve de 120 heures, un délai donné aux Unités de protection du peuple (YPG) pour évacuer cette zone.

Après cet accord, les présidents russe et turc, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, se sont réunis le 22 octobre à Sotchi. Le 23 octobre dernier, ils ont passé un accord en vertu duquel les YPG devraient se retirer avec leurs armes dans un délai de 150 heures à partir de 09H00 GMT, au-delà de 30 km de la frontière turco-syrienne. Les forces turques et russes y mènent des patrouilles conjointes.

