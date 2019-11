Le numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a accusé les USA de soutenir la plus plupart de la classe corrompue au Liban, et d’entraver par tous les moyens le règlement de ses problèmes économiques et financiers.

« Pompeo ne voit dans toutes les revendications réclamées lors des manifestations que la lutte contre l’hégémonie iranienne… Y aurait-il une influence iranienne sur les banques libanaises,.., sur l’armée libanaise à laquelle il est interdit d’obtenir des armes iraniennes, sur les Forces de sécurité intérieure, sur le secteur pétrolier auquel il est interdit que l’Iran s’approche », a taclé S. Nasrallah lors de son discours ce lundi 11 novembre, à l’occasion de la commémoration de la Journée du Martyr de la Résistance islamique.

Selon lui, le tweet dans lequel le secrétaire d’état us Mike Pompeo a affirmé que les USA devraient « aider le gouvernement libanais à se débarrasser de l’hégémonie iranienne », signifie seulement la résistance libanaise.

« Les Américains voudraient couper la seule main qui défende le Liban, qui protège sa sécurité, son intégrité territoriale, ses gisements en hydrocarbures» a-t-il poursuivi.

Citant les obstructions imposées par les Etats-Unis et destinées à enfoncer le Liban dans la crise, le chef du Hezbollah les a accusés d’interdire au Liban d’accueillir des investissements chinois, capable de le sortir de sa torpeur économique. Il leur reproche aussi d’entraver les Libanais dans leurs efforts pour exploiter leurs hydrocarbures, « en empêchant la démarcation de ses gisements frontaliers ». Il rappelle comment ils ont interdit aux sociétés libanaises de contribuer à la reconstruction de la Syrie, et aux agriculteurs d’écouler leurs marchandises vers l’Irak via la Syrie.

« Les Américains ont tout fait pour empêcher l’ouverture du passage frontalier entre la Syrie et l’Irak », a-t-il révélé.

Et de poursuivre : « c’est pour cela que j’ai réclamé la dernière fois un gouvernement libanais qui soit attaché à sa souveraineté… si le Hezbollah dirigeait ces cabinets ministériels, il aurait depuis longtemps dis aux Américains de nous foutre la paix ».

Sur le dossier libanais, le chef du Hezbollah s’est attardé sur la priorité de la lutte contre la corruption, principale revendication des manifestants libanais qui protestent depuis le 17 octobre dernier.

Selon lui, son règlement relève exclusivement de l’Autorité judiciaire au Liban, qu’il a invitée à agir en « toute conscience, bravoure et honnêteté » pour traduire les corrompus en justice et restituer tous les biens qu’ils ont pillés.

En outre, S. Nasrallah a salué le discours du numéro un de l’organisation yéménite Ansarullah, Abdel Malek al-Houthi. Le samedi 9 novembre, il avait a mis en garde Israël contre une frappe douloureuse il s’attaque à son pays.

« Les peuples de la région et les mouvements de résistance devraient être fiers que ce nouvel acteur les ait rejoints depuis la mer rouge. L’ennemi devrait savoir le nouveau défi auquel il est confronté avec cette nouveauté dans l’environnement de la résistance, avec l’entrée en action de cette force qui s’est fait remarquer par son courage, sa perspicacité, et sa disposition à admettre des sacrifices infinis… », a-t-il insisté, en faisant allusion à l’organisation Ansarullah.

Sur la situation dans le Golfe, sayed Nasrallah a exclu définitivement l’éventualité d’une guerre contre l’Iran.

Selon lui, l’Iran a franchi cette étape et avance malgré les difficultés. « De plus, il y a cette découverte de l’un des plus grands gisements de pétrole qui lui apportera des milliers de milliards de dollars », s’est-il réjoui.

Cela devrait surtout agacer Trump qui ne parle que le langage du dollar et du pétrole, a conclu sayed Nasrallah sur ce dossier, non sans ironie.

Les Idées principales du discours

A l’occasion de la commémoration de la naissance du sceau des prophètes Mohammad (S), je voudrais adresser mes meilleures félicitations à tous les musulmans…

Notre cérémonie d’aujourd’hui est liée à la Journée du martyr

J’en parlerai puis j’évoquerai rapidement les deux dernières évolutions dans la région puis je terminerai par le dossier libanais.

La plus forte des opérations dans l’histoire de la résistance

Pourquoi le Hezbollah at—il choisi ce jour-là le 11/11 pour célébrer cette journée du martyr.

Il faut rappeler que le 11/11/1982, le jeune martyr Ahmad Qassir- qui est devenu le précurseur des opérations martyrs- a fait percuter le véhicule piégé qu’il conduisait contre le bâtiment du gouverneur israélien à Tyr et l’a fait exploser tuant plus de 100 officiers et militaires israéliens, de l’aveu des Israéliens. Les traits de Sharon, qui se vantait à cette époque d’avoir occupé le Liban jusqu’à la capitale Beyrouth, debout, désemparé, déprimé,… devant la scène de la destruction de ce bâtiment sont mémorables…

Cette opération de résistance est la plus forte de toutes dans l’histoire du conflit arabo-israélien et la résistance au projet sioniste… compte tenu de la taille des pertes chez l’ennemis, et ce en dépit du développement ultérieur que les opérations de résistance

A partir de la date de cette opération, qui a donné à ce jour sa grandiose, nous l’avons alors choisi pour commémorer la journée du martyr du Hezbollah : c’est la commémoration annuelle de tous les martyrs de la Résistance islamique…

Un mot sur les martyrs en ce occasion : leur plus importance caractéristique est qu’ils étaient des gens de foi, de piété, attachés au message… Ils ne craignaient que Dieu et voulaient exclusivement sa satisfaction et non celle des gens

Nos ennemis comprennent mal les mouvements de résistance partout dans la région. Ils pensent que ce sont des mercenaires comme le sont les militaires américains qui touchent des salaires faramineux… Ils pensent que les gens partout sont comme eux et ne comprennent pas ces générations de résistants de par l’histoire, qui sont les petits fils de ceux qui ont participé à toutes les batailles dans l’histoire de l’Islam… et qui aspirent au martyre.

Ces martyrs ont volontairement aspiré à mourir sur la voie de Dieu, une voie qui préconise la la défense de l’Homme, sa dignité, sa sécurité, ses intérêts, …, défendre les opprimés et les soumis,…, pour défendre leurs sacro-saints… pour faire obstruction a tous les tyranniques qui veulent piller les richesses des peuples, les humilier et les soumettre…

Ce que nous devons aux martyrs

Nos martyrs sont morts dans cette voie là… ils ont eu la chance de faire part à cette bataille… ils sont désormais libérés des difficultés de cette vie-ici-bas… Ils sont aujourd’hui dans une meilleure posture auprès de Dieu, grâce à leur martyre…

On dit que l’Imam Ali avait dit à ses derniers moments avant son martyre : « c’est la notre plus grande victoire ».

Ces martyrs et leurs proches font partie de ce système qui a créé la victoire dans la région… ils sont en tête de tout le processus, parce qu’ils ont donné ce qu’ils ont de plus chers… il faut toujours rappeler leurs exploits et victoires pour ne jamais oublier ce que nous leur devons et pour les remercier… il faut rappeler qu’ils ont libéré notre terre, sans l’aide de personne et sans aucune concession, sans oublier que les fermes de Chébaa et de Kfarchouba toujours sous occupation israélienne… Et il faut rappeler leur lutte contre l’agression takfiriste … ils nous ont donné la puissance et la résistance et une position avancée dans l’affrontement contre l’ennemi…

Ils ont transformé le Liban en un pays que les israéliens se targuaient qu’une simple troupe musicale pouvait occuper en un pays qui lui cause une source de réelle menace existentielle…

Aujourd’hui, la Résistance qui doit énormément à ces martyrs et à leurs familles se trouve aujourd’hui au sommet de sa puissance, de sa perspicacité,… elle est sur les lignes premières de la confrontation et participe efficacement dans le façonnement de l’avenir du Liban et de la région…

Hommage à Houthi: un facteur de puissance de plus à l’Axe de la Résistance

Je voudrais parler de deux évènements d’une grande importance dans la région

Le premier est lié à la position historique exprimée par le chef d’Ansarullah lors de la célébration de la naissance du prophète (S) lorsqu’il a déclaré, en réponse aux menaces israéliennes de bombarder le Yémen, qu’en cas d’agression nous allons riposter de la façon la plus ferme.

Depuis Sanaa, de Saada, des différentes provinces yéménites, il a dit que notre bataille avec notre ennemi relève de notre religion, de notre doctrine et pas seulement pour des raisons politiques…

Cette menace provient d’un dirigeant dont l’organisation combat depuis 5 années une armada soutenu par toutes les puissances du monde…

Cette organisation possède des missiles et des drones et les a réellement utilisées avec efficacité, de sorte que le monde entier en a parlé. Elle a réalisé des victoires plus proches des miracles, dont en dernier l’opération « Victoire de Dieu »…

On parle ici d’un dirigeant capable de mettre à exécution ses menaces et les Israéliens en sont pleinement conscients, ils en parlent avec appréhension parce qu’ils le prennent au sérieux… Parce c’est un facteur de force très important dans l’Axe de la résistance…

Les peuples de la région et les mouvements de Résistance devraient être fiers que ce nouvel acteur qui agit depuis la mer rouge les ait rejoints. L’ennemi devrait savoir le défi auquel il est confronté par son adhésion à l’environnement de la résistance. Cette nouvelle force jouit d’une grande crédibilité, et s’est fait remarquer par sa grande bravoure…

Les Yéménites m’ont éblouis… un peuple prêt à tous les sacrifices

Et puis cette foule de yéménites qui ont participé a cette importante cérémonie à Sanaa, ils étaient des centaines de milliers sous le soleil torride, alors que leur pays est en plein guerre… Cette foule m’a ébloui… c’est le signe de leur amour au prophète Mohammad (S). Il illustre le degré de leur piété et de leur dévouement…

La présence de cette foule yéménite constitue aussi un message politique très profond : alors que son pays est victime d’une guerre les plus meurtrières depuis plus de 5 années, alors qu’il y a eu des milliers de martyrs et des centaines de milliers de gens menacés de mort par les maladies et la faim, alors que son gouvernement n’arrive pas à payer les salaires aux fonctionnaires, alors qu’il subit un embargo impitoyable ,.., ce peuple donne le message qu’il n’est pas prêt à renoncer à sa liberté, à sa dignité, à son indépendance…

Il faut savoir que la force de l’axe auquel nous appartenons provient de sa piété, de sa foi, de sa soumission à Dieu, de sa disposition à consentir tous les sacrifices… Sa force ne vient pas de sa volonté de gagner de l’argent…

Le scénario de la guerre contre l’Iran s’est dissipé

Le deuxième sujet se portera sur la république islamique d’Iran… ces derniers temps, de nombreux protagonistes et régimes régionaux avaient misé sur le scénario d’une guerre contre l’Iran… Je peux dire que cette éventualité s’est dissipée à près de 99% … Nos constatons un changement de ton de la part de ces pays, sans les citer…

L’Iran a fait preuve d’une grande résistance après le retrait us de l’accord nucléaire. Il a franchi cette étape cela veut dire qu’il peut affronter les défis auxquels il est confronté, mais cela ne veut pas dire qu’il ne connait pas certaines difficultés… mais plus question de guerre contre lui…

De nombreux stratèges reconnaissent que la stratégie de Donal Trump a été un échec,… Il devra attendre longtemps que le téléphone sonne…

L’Iran a franchi ce défi et il est plus fort dans sa posture régionale, grâce entre autre à son soutien aux causes justes de la région.

Une autre information pour Donald Trump dont les calculs tournent autour du pétrole et de l’argent… Il a d’ailleurs décidé de réviser sa décision de se retirer de la Syrie pour quelques champs pétroliers en Syrie… alors qu’il était prêt à sacrifier ses alliés…

Et bien il y a cette information sur la découverte d’un énorme gisement pétrole en Iran… l’un des plus grands… Un site d’experts économiques rapporte que le gisement rapportera à l’Iran 3.000 milliard de dollars…

Ceci devrait l’agacer davantage… Parce que l’Iran sort plus puissant…

Non seulement il a fait face aux menaces de guerres, mais en plus le voici qu’il découvre un énorme gisement de pétrole !!

La lutte contre la corruption passe par la Justice

Venons-en au dossier libanais. Depuis le 17 octobre, le mouvement de protestation a éclaté au Liban moi j’ai toujours dit que nous devons mettre l’accent sur ses aspects positifs…

Parmi ceux qui sont descendus dans les rues et les autres, il a des revendications qui ne font pas l‘unanimité : la suppression de confessionnalisme politique…

Mais certaines revendications le sont réellement : la lutte contre la corruption, de poursuivre les corrompus en justice et de restituer l’argent public pillé. Ce sont des revendications que l’on retrouve chez toutes les communautés et les composantes du peuple libanais…

C’est un point positif : personne aujourd’hui ne peut plus protéger un corrompu… C’est une grande évolution…

Il y a un réel appel pour la lutte contre la corruption qui n’est pas lié à la formation du gouvernement parce que la solution de ce litige se trouve chez la Justice…C’est un sujet sur lequel il faut parler avec responsabilité…

Durant notre campagne électorale, nous avions annoncé que nous voulions faire partie de la lutte contre corruption et nous avions dit que ceci nécessite des efforts et du temps…

Je vais mettre au clair certaines choses parce que beaucoup de gens font la comparaison entre la lutte contre l’occupation et la lutte contre la corruption…

Mais il y a des différences de taille dans les circonstances, dans les outils et les moyens…

Dans la lutte contre la corruption, les données sont différentes

Parce que dans le pays il y a des fonctionnaires, des personnalités importantes impliquées dans la corruption qu’il faut juger et desquels il faut récupérer les fonds qu’ils ont pillés

Ceci nécessite avant tout une juridiction honnête, un juge honnête qui n’ait peur de rien, prêt à tout, et ceci nécessite des informations réelles sur lesquelles ils peuvent construire une affaire. Sans oublier un procès qui soit juste et équitable…

Il faut une prison pour y incarcérer les accusés. Et il faut un mécanisme qui puisse permettre de restituer les fonds qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur du pays…

Il faut des juges courageux

C’est la raison pour laquelle nous avons délivré les dossiers de corruption que nous avions constitués au sein du Hezbollah à la Justice libanaise, dans certains cas nous nous sommes attardé parce qu’il nous fallait plus de précisions…

Aujourd’hui, il y a le pouvoir judiciaire, il y a des lois, il y un travail législatif aussi de concert pour pallier aux lois qui font défaut…

Si une révolution doit être, il la faut de la part de juges eux-mêmes. La révolution est liée à l’appareil de le Justice libanaise, au Conseil de justice suprême, aux jugés et aux lois

Nous nous sommes mis d’accord, notre bloc Fidélité de la résistance avec celui du mouvement Amal pour lever l’immunité juridique à tous les ministres qui se sont succédés depuis 1992.

Il y a aussi un projet de loi en cours de discussion pour lever l’immunité contre des fonctionnaires de la fonction publique

Le jour du martyr est celui de la bravoure et courage pour la protection du pays. En ce jour, je dis aux juges au Liban de suivre la voie des martyrs, non pas en sacrifiant leur sang, mais en adoptant une démarche courageuse destinée à sauver le Liban et je leur dis que nous serons prêts à les soutenir…

Cette mission ne relève pas du gouvernement ni du parlement. Elle incombe à la Justice..

Commencez par nous.. commencez par nous

En ce moment sensible en tant SG Hezbollah, qui a des ministres, des députés et des fonctionnaires dans le secteur public, je m’adresse aux juges pour leur dire que s’il disposent d’un dossier contre l’un des nôtres, qu’ils l’ouvrent sans crainte… je leur dis commencez par nous , commencez par nous… Je suis prêt moi-même à lever leur immunité…

D’aucuns racontent n’importe quoi dans toutes les directions sur les réseaux sociaux, s’ils ont quelque chose contre des gens du Hezbollah qu’ils aillent vers la Justice et portent plainte…

De plus, il ne faut pas non plus lutter contre la corruption à la base confessionnelle, en réclamant les mêmes chiffres dans chaque communauté. Le corrompu est comme le collaborateur, il n’a aucune confession et n’appartient à aucune communauté…

Tous les dirigeants des partis et des forces politiques devraient prendre une position pareille

Les interdits américains au Liban

Dernier point : nous sommes contraints de parler de la situation financier et économique… Quoique je ne sois pas un expert. Inchallah nous allons faire de notre mieux

A la lumière des choses claires qui peuvent être expliquées aux gens, je voudrais dire que nous avons des choses à dire pour montrer la responsabilité des Etats-Unis dans les difficultés présentes au Liban et les obstacles qu’ils érigent surtout de la part du dernier administration et qui empêchent le Liban de retrouver sa santé…

Comme dans la bataille militaire, où il faut savoir discerner l’ennemi de l’ami, il en est de même pour la conjoncture économique..

Nous savons que sur la question financière, chez l’Etat, il y a les entrées et les dépenses,…. Lorsque les dépenses dépassent les entrées, il recourt aux emprunts… avec l’accumulation de ce dernier, il se trouve dans une situation de déficit…

Comme au Liban, sans vouloir juger les politiques suivies dans le passé, le secteur productif est très affaibli… les gens parfois vendent leur production en deca de leur coùt. Il en est de même dans le secteur industriel, pour le trafic commercial… Le Liban qui a longtemps été un pays des services a vu ce rôle happé par d’autres pays de la région, il en est de même pour le tourisme…

Il en a découlé un hausse du chômage, puis une hausse de la pauvreté, pour parvenir à un stade ou le pays est menacé par le FMI et la Banque mondiale…

L’une des solutions préconisées a alors été de hausser les impôts aux gens… Mais elle n’est pas juste…

Interdit de laisser la Chine investir au liban

Je vais parler d’autres choix et de de certaines perspectives devant le Liban, mais qui sont hélas fermées…

Premièrement : les sociétés chinoises. La Chine dispose d’énormes fonds et elle est prête à en investir au Liban, de quoi relancer l’économie libanaise… ceci est interdit par les Américains. Quoiqu’en disent les responsables libanais, je suis sûr et certain que ceci est interdit par les américains

J’en appelle le prochain gouvernement à aller en Chine et à ouvrir le Liban aux sociétés chinoises… Vous allez voir que les Usa l’en empêcheront…

Même le gouvernement israélien, son allié favori dans la région, quand il a essayé de tisser des relations commerciales avec la Chine, il a été sommé de s’en abstenir faite de quoi les USA allaient réviser leur soutien militaire qu’ils leur procurent…

Aujourd’hui, l’une des raisons de la colère des USA contre le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi est qu’il a tenté d’ouvrir une nouvelle perspective économique et commerciale avec la Chine…

Nous pouvons ouvrir la porte aux sociétés chinoises. Celle-ci se trouvent d’ailleurs en Syrie, parce que le gouvernement syrien n’a pas peur de traiter avec la Chine parce qu’il est en dehors de l’emprise américaine… il faut savoir que cette affaire n’a rien à voir avec le Hezbollah. Si l’un des cabinets ministériels était pour le Hezbollah, depuis longtemps, il aurait tissé des liens avec la Chine et on aurait dit aux Américains de nous laisser tranquilles…

Interdit aux sociétés les libanaises de contribuer à la reconstruction en Syrie

Deuxièmement : La reconstruction en Syrie à laquelle le Liban peut contribuer. Combien de sociétés libanaises peuvent le faire. Mais elles ne peuvent le faire parce qu’il a y une menace américaine qui les en dissuade…

Là aussi ceci n’a rien à voir avec le Hezbollah… C’est en lien avec les sanctions contre la Syrie pour renverser le pouvoir de Bachar al-Assad…

Dans les pays arabes, de nombreuses sociétés arabes qui se sont rendus en Syrie ont été menacés par les ambassadeurs américains de leur pays comme quoi ils seraient sous le coup des sanctions américaines…

Troisièmement : il y a des pressions exercées sans cesse contre le Liban. A tous les coups, ils disent que le pays n’est pas en sécurité. C’est leur pays qui n’est pas en sécurité… Selon les sondages, le Liban est plus en sécurité que les USA eux-mêmes. Comparez les faits divers et le taux de criminalité entre les deux pays… or les Américains exercent une politique de terreur pour dissuader les sociétés de venir investir au Liban…

Les sanctions américaines contre le peuple libanais

Quatrièmement : et puis Les sanctions américaines ont aussi laissé des séquelles sur les activités des banques libanaises. Ce sont les responsables américains qui viennent constamment au Liban pour terroriser ces banques… ils prennent pour prétexte la lutte contre le Hezbollah… pourtant je leur ai dit cent fois que notre argent ne se trouve pas dans les banques…

Ce sont des sanctions américaines contre le peuple libanais…

Il y a en plus les pressions contre les Libanais qui vivaient à l’étranger qui envoyaient des fonds au Liban et contribuaient à l’animation de la vie économique…

L’Irak, une occasion historique pour l’agriculture

En poursuivant les emprunts, nous allons de déficit en déficit… la solution n’est pas là…

Il faut activer le secteur agricole. Il y a une occasion historique : le marché de l’Irak qui est un grand pays et riche. Le peuple irakien aime le peuple libanais. Nous avions un seul problème. Comment faire écouler toutes les marchandises libanaises en Irak… Il suffit d’une seule démarche : s’entendre avec le gouvernement syrien pour permettre l’utilisation du passage frontalier Boukamal-Qaem entre la Syrie et l’Irak. Les Américains ont usé de toutes les moyens pour empêcher son ouverture sous prétexte qu’il servira au transfert d’armements au Hezbollah et je l’ai dit mille fois nous n’avons pas besoin de ce passage…

Les US veulent empêcher la résurrection de l’économie syrienne et de l’économie libanaise. Ils veulent empêcher la prospérité dans la région…

Il suffit d’une entente avec le gouvernement syrien… moi je ne peux pas arranger les choses… il faut que le gouvernement rendre en Syrie pour sauver le pays en relançant l’économie…

Or ceci est interdit au gouvernement libanais par les Américains… Ils ne veulent pas que nos produits agricoles, ni industriels, ne soient écoulés dans les marchés voisins..

C’est pour cela que j’ai réclamé la dernière fois un gouvernement libanais de souveraineté. Pour qu’il puisse dire aux Américains foutez nous la paix

Il en est de même pour le sujet dus gisements de pétrole dont l’exploitation est entravée par les américains qui empêchent aussi la démarcation frontalière de ces champs…

Les us sont responsables de tous les obstacles qui entravent la propspérité économique du Liban. Les responsables devraient en être conscients

L’influence iranienne veut dire la Résistance

Pompeo a dit qu’il faut aider le gouvernement libanais pour se débarrasser de l’influence iranienne

Quelle insolence de sa part… La plupart des corrompus sont les alliés des Etats-Unis, ce sont leurs gens au Liban…

Lors des premiers jours des manifestations au Liban, j’avais mis en garde contre ces gens qui vont essayer confisquer le mouvement de contestation… Dans tout ce mouvement de contestation, Pompeo ne voit que la bataille contre l’hégémonie iranienne. Où y a t-il une influence iranienne : sur les banques libanaises que les Americains font constamment chanter, sur l’armée libanaise qui lui est interdit de prendre des armes de l’Iran, ou des Forces de sécurité intérieures, ou le secteur pétrolier auquel l’Iran ne peut s’approcher ??

Où y a-t-il une influence iranienne au Liban ? Ils insinuent par l’influence iranienne la Résistance. Et c’est tout ce que demandent les US.

Ils veulent couper la seule main qui protège le Liban, sa sécurité, ses frontières, ses gisements. Son eau, Oui la résistance… et les US voudraient couper cette main

Le peuple libanais se doit de préserver ses atouts de force, de ne pas se laisser entrainer vers la guerre civile et de réfléchir aux moyens pour sortir de la crise à travers la collaboration entre ses différentes composantes…

Au public de la résistance, je vais dire qu’il doit comprendre et être conscient de ce qui se passe, et jouir de sagacité…

En ce jour, nous nous engageons devant nos martyrs que nous préservons tout ce qu’ils nous nous ont laissés : notre puissance, notre persévérance, notre force de dissuasion,…, quelque soient les difficultés rencontrées…

Nous sommes un peuple qui ne se plie pas… nous resterons sur tous les fronts jusqu’à ce que nos bannières soient arborées sur les sommets les plus hauts

