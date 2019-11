‘Israël’ s’en est pris, ce mardi matin 12 novembre, à la branche armée du Jihad islamique en menant deux frappes contre ses commandants à Gaza et à Damas.

L’armée d’occupation a assassiné le commandant militaire des brigades AlQuds, branche armée du Jihad islamique, Baha abou Al-Ata, 42 ans. Elle a indiqué avoir frappé son domicile dans la bande de Gaza, tuant son épouse et blessant grièvement ses deux enfants.

L’armée d’occupation avait précisé que cette agression avait été menée conjointement avec le service de sécurité intérieure Shin Bet et sous ordre du chef d’Etat major.

‘Israël’ accuse Ata d’avoir été derrière un récent tir de roquette depuis la bande de Gaza en territoire israélien, l’armée d’occupation le décrivant comme une « bombe à retardement » dans le communiqué annonçant son assassinat.

Il est également accusé d’avoir organisé des tirs de snipers et des lancements de drones.

Le fils d’un commandant assassiné dans une frappe à Damas

Egalement ce matin, des roquettes se sont abattues à Damas sur la maison d’un responsable des brigades AlQuds, tuant deux personnes dont son fils et blessant six autres, a indiqué l’agence officielle syrienne Sana, imputant la responsabilité de la frappe à « Israël ».

Les roquettes ont touché la maison d’Akram Ajouri, tuant « son fils Mouadh et une autre personne », selon l’agence.

Le correspondant de Sana a précisé que le bâtiment avait été lourdement endommagé et que les fenêtres des bâtiments voisins et un certain nombre de voitures avaient été détruits.

Le correspondant de Sana avait indiqué auparavant que l’armée syrienne avait visé à 4h30 à l’aube une cible hostile dans le ciel de Daraya à Damas.

« La maison d’un membre du bureau politique du Jihad islamique en Palestine, Akram al-Ajouri, a également été prise pour cible à Damas, tuant l’un de ses fils », ont affirmé les brigades d’AlQuds.

Interrogée sur cette agression à Damas, l’armée d’occupation israélienne a répondu: « sans commentaire ».

Une pluie de roquettes à Tel Aviv

La riposte de la Résistance ne s’est pas fait attendre. Dans son communiqué, le Jihad islamique a annoncé l’alerte maximale dans ses rangs, assurant que la riposte sera illimitée et conforme à l’ampleur du crime. Les factions de la résistance palestinienne à Gaza ont indiqué avoir pris une décision unifiée de riposter sur les crimes de l’occupation.

Le Hamas et le Fateh ont attribué à ‘Israël’ la responsabilité de cette escalade. ‘Israël’ a informé le médiateur égyptien qu’il n’est pas concerné par l’escalade et qu’il est en faveur du calme en échange du calme.

Entre-temps, les médias israéliens ont affirmé qu’une pluie de roquettes s’est intensivement abattue contre les colonies proches de Gaza et le nord de Tel Aviv, ainsi que le sud de l’entité sioniste. Le trafic des trains a été suspendu à Tel Aviv et les écoles ont été fermés dans les colonies proches de Gaza et jusque dans la métropole économique Tel-Aviv.

Selon l’armée d’occupation, Dimona et toutes les régions du sud et du centre sont dans la ligne de mire des tirs de roquettes palestiniennes.

Les médias israéliens ont fait état de 6 blessés suites aux tirs de roquettes palestiniennes contre les colonies proches de Gaza.

« Il y a eu un nombre important de tirs vers Israël », a déclaré lors d’une conférence téléphonique le porte-parole de l’armée d’occupation, Jonathan Conricus, disant ne pas être en mesure de confirmer que ces roquettes avaient bien été lancées par le Jihad islamique.

« Notre message au Hamas et au Jihad islamique palestinien est que nous ne cherchons pas une escalade (…) mais que nous sommes prêts à des scénarios défensifs et offensifs (…) Nous nous préparons à plusieurs jours d’affrontements », a déclaré M. Conricus.

A suivre

Source: Médias