Le Hezbollah a présenté ses condoléances au mouvement de résistance palestinien Jihad islamique pour la mort de quatre de ses membres, tués ce mardi lors de deux attaques dans la bande de gaza et dans la capitale syrienne.

« C’est ce à quoi s’attendent les moujahidines résistants et leur nobles familles : soit la victoire, soit la chahada (le martyr) », a assuré le Hezbollah dans un communiqué.

A l’aube de ce mardi, ont été tués dans une attaque dans la bande de Gaza revendiquée par l’entité sioniste un dirigeant du Jihad islamique, Baha Abou al-Atta et son épouse. Au moment même à peu près un attaque aux roquettes visait un batiment dans la capitale syrienne tuant le fils d’un autre dirigeant du Jihad, Akram al-Ajouri et son garde du corps. Elle a été attribuée elle aussi à l’entité sioniste.

« Pour nos chers frères dans le mouvement Jihad islamique, source de fierté pour la oumma (nation islamique) par leur résistance et leurs sacrifices, et pour les familles des martyrs, nous présentons nos condoléances pour la perte de leurs bien-aimés. Nous les félicitons en même temps pour avoir emporté la noble décoration du martyre », est mentionné dans le texte du Hezbollah, avant de condamner « l’offensive israélienne abjecte contre la bande de Gaza et Damas ».

Et de poursuivre : « Nous avons pleinement confiance en la persévérance du peuple palestinien patient, et en la capacité de la résistance palestinienne à riposter fermement pour punir comme il le faut les assaillants criminels ».

Avant de conclure : « c’est le chemin de la résistance et du jihad qui est trempé de sang pur, et qui apportera la libération et la victoire finale, par la Volonté de Dieu, l’Unique, le Vainqueur ».

Source: Al-Manar