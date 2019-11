Obsèques du martyr Baha Abou al-Atta

Les tentatives de l’entité sioniste de neutralisation de la riposte de la résistance palestinienne aux assassinats ciblés de 4 membres du mouvement de résistance palestinien Jihad Islamique n’ont pas porté leurs fruits.

A l’aube de ce mardi 12 novembre, Israël a tué dans sa maison à Gaza un chef du Jihad islamique, Baha Abou al-Atta et son épouse. Parallèlement, une tentative d’assassinat contre Akram al-Ajouri, un autre dirigeant de ce mouvement a raté sa cible dans la

capitale syrienne Damas, mais s’est soldée par la mort de son fils et de son gardien du corps. Selon la télévision libanaise al-Mayadeen TV, les deux missiles israéliens qui ont frappé le batiment où ils se trouvaient ont été tirés depuis un avion israélien dans les airs de la Palestine occupée, à une distance de 90 km.

Efforts israéliens pour diviser les factions

Or, les efforts israéliens qui s’en sont suivis pour diviser les différentes factions de la résistance palestinienne en arguant que les attaques de ce mardi 12 novembre visaient exclusivement le Jihad islamique, n’ont pas leurré ces factions, ni les ont persuadés de se démarquer de la riposte. Ils ont refusé les appels à la médiation et à l’accalmie lancés par les responsables israéliens.

La cellule d’opérations conjointes de la résistance dans la bande de Gaza a été réactivée et ses membres se sont mis d’accord sur une riposte conjointe. Elle comprend les bras armés de Jihad islamique, Hamas, Front populaire pour la libération de la Palestine, Front démocratique de la libération de la Palestine, des groupes de Fatah et des Comités de la résistance populaire et autre. Elle était en réunion ce mardi soir. Lors d’une interview avec une télévision le dirigeant palestinien de l’OLP, Abbas Abou Zaki a lui aussi apporté son soutien à la résistance.

Pas de retour aux assassinats ciblés

Dans la soirée, le porte-parole des brigades al-Quds, bras armé du Jihad islamique Abou Hamza, a assuré lors d’une apparition télévisée que la Résistance ne permettra en aucun cas le retour aux assassinats ciblés israéliens contre des éléments de la résistance.

« Pas question de parler d’efforts ou de médiation qu’après avoir accompli dans toutes ses formes la riposte au crime de l’occupation et nous sommes tous unis sur le terrain », a encore affirmé le Jihad islamique dans la soirée.

“Peut-être qu’ils (les israéliens, ndlr) ont réussi en débutant l’attaque contre notre peuple et notre résistance, mais ils ne parviendront pas à en fixer le dénouement », a-t-il dit aussi.

«Les heures prochaines vont ajouter une nouvelle défaite au registre du Premier ministre imbécile», avait il affirmé auparavant.

S’adressant aux colons israéliens, il les a conseillés de « ne pas écouter leurs dirigeants parce que la décision finale revient au Jihad islamique».

190 roquettes sur les colonies



Durant la journée, 190 roquettes ont été tirées contre les colonies israéliennes, selon un porte-parole de l’armée israélienne. Dont Sederot où un important incendie a ravagé une usine, le littoral d’Ashkelone, Nahal Oz, Netivot, Moudine, Holone, Rishon, Letsion, Bat Yam…

Ont aussi été pris pour cible par la Résistance palestinienne deux attroupements de soldats israéliens stationnés à l’est de Rafah et dans la position militaire Abou Mtaybek.

Pour la 1ère fois depuis la guerre du Golfe

Les sirènes d’alarme ont retenti 450 fois dans plusieurs régions, selon le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne. Pour la première fois de la guerre en Golfe en 1991, un million d’étudiants et 80.000 enseignant et travailleurs dans le secteur de l’éducation sont restés chez eux, par crainte de la tension sécuritaire au sud et dans le centre des territoires palestiniens occupés de 1948.

Des centaines de familles israéliennes ont quitté le Néguev et les colonies situées à proximité de la bande de Gaza, par craintes des roquettes palestiniennes, médias israéliens et 200 colons ont présenté des demandes d’aide psychologique.

Le directeur général de l’Etoile rouge a interdit aux conducteurs des ambulances d’utiliser leurs sirènes, afin de ne pas provoquer la panique parmi les colons israéliens.

Attaque cybernétique

Il est également d’une attaque cybernétique de la part de la résistance palestinienne. Des milliers de textos ont été envoyés aux numéros de téléphone du front interne, semant le chaos et la panique parmi les colons, a révélé l’unité de lutte cybernétique de l’armée d’occupation israélienne.

Selon les médias israéliens, la décision d’assassinat de Baha Abou al-Atta a été prise au lendemain de l’évasion du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de la colonie Sdérot. Alors qu’il y menait sa campagne électorale, la colonie a fait l’objet de tirs de roquettes de la résistance. Ils ont été attribués à Abou al-Atta.

Ce dernier avait fait l’objet d’une campagne de diabolisation dans les medias israéliens durant ces dernières semaines, ont constaté les observateurs.

12 martyrs palestiniens

Côté palestinien, ce sont 12 palestiniens qui sont tombés en martyrs ce mardi. En plus des quatre premiers, 4 ont succombé dans un raid aérien israélien à Beit Lahia au nord de la bande de Gaza. Ils appartenaient également au Jihad islamique.

Selon les dernières évolutions de ce mardi, l’aviation israélienne a mené des raids contre plusieurs régions de la bande de gaza. La résistance palestinienne a riposté par des tirs contre les colonies.

Source: Divers