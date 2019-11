Au deuxième jour de l’agression israélienne contre Gaza, six Palestiniens sont tombés en martyre suite aux bombardements visant plusieurs régions de l’enclave palestinienne, a indiqué le ministère local de la Santé.

Ces frappes portent désormais à 16 le nombre de Palestiniens tués depuis mardi, selon le dernier bilan du ministère.

Le Jihad islamique a d’ailleurs indiqué qu’un des martyrs, Khaled Fawwaj, était l’un de ses combattants.

L’aviation israélienne a bombardé mercredi matin des positions du Jihad islamique.

Parallèlement, les brigades d’AlQuds, branche armée du Jihad islamique, ont affirmé avoir tiré 20 missile de type Grad sur les villes occupées d’Ashkelon et Sderot.

Depuis mardi, plus de 220 roquettes ont été tirées de Gaza vers les territoires occupées.

Dans ce contexte, le porte-parole de l’armée d’occupation a prévu la poursuite des tirs de roquettes palestiniens plusieurs jours supplémentaires, a rapporté la chaine israélienne Canal 7.

L’armée d’occupation israélienne est mobilisée dans des colonies situées à 80 kilomètres en profondeur des territoires occupés. Des centaines de réservistes ont également été rappelés.

De con côté, la résistance palestinienne a mené une opération contre un véhicule militaire israélien à l’est de Gaza, a indiqué le correspondant d’AlManar, sans fournir d’autres détails.

Il convient de noter que cette escalade a été déclenchée après une opération ciblée à Gaza contre un haut commandant du Jihad islamique, Baha Abou al-Ata, et son épouse Asma.

Agé de 41 ans et père de cinq enfants, Baha Abou Al-Ata avait rejoint les rangs du groupe de résistance palestinien dans les années 1990 et était son commandant pour le Nord de Gaza.

Tsahal a également tenté d’assassiner un deuxième commandant du Jihad à Damas, tuant son fils et son garde du corps.

Des responsables égyptiens et de l’ONU ont réclamé mardi soir un cessez-le-feu entre ‘Israël’ et les groupes de résistance palestinienne, alors que le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont promis d’intensifier leurs attaques contre l’entité sioniste en guise de représailles pour l’assassinat ciblé de Baha Abou Al-Atta.

Source: Divers