Le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, a annoncé la prochaine livraison du destroyer Damavand à la marine de l’armée iranienne en mission en mer Caspienne, devant un parterre de journalistes en marge du Campus du commandement et de l’état-major de l’armée.

« La construction du destroyer a duré le quart du temps que le précédent prototype avait nécessité. Au cours des deux dernières années, des programmes militaires ont été réalisés. Dans le domaine de la défense aérienne, le système Bavar 373, les batteries de missiles antimissiles Khordad 3 ainsi que d’autres systèmes ont été mis à la disposition des forces armées pour rendre imperméable l’espace aérien du pays », a précisé le général Amir Hatami.

« Nous avons construit des avions d’entraînement pour tout niveau. Nous intensifierons la production des avions Kowsar et Yassin pour répondre au besoin du pays », a-t-il ajouté.

« Nous avons des missiles anti-blindés. Nous optimisons également rapidement les chars modernes, y compris le T1. Nous produisons toutes sortes d’armes et tout ce dont nous avons besoin dans le pays. Les forces terrestres disposent de tout type de missiles. Des sous-marins de différentes tailles ainsi que divers navires tels que des frégates, des destroyers et des bateaux rapides, équipés d’une variété d’armes, de missiles de croisière, de missiles anti-croisière, de tout type de radar, seront livrés à la Marine de l’armée iranienne », a-t-il poursuivi.

« Avec le processus en cours dans le pays, nous assurerons la sécurité de notre peuple, de la meilleure des manières », a déclaré le ministre iranien de la Défense.

Source: Press TV