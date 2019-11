« Prendre l’ennemi pour un ami est une erreur stratégique » a déclaré, ce jeudi 14 novembre, le président iranien, Hassan Rohani, à la 33ème Conférence internationale de l’unité islamique qui s’est tenue à Téhéran.

Le président iranien, Hassan Rohani, a affirmé dans son allocution d’ouverture que « toutes les guerres, l’effusion de sang et les séditions tout au long des trois dernières décennies dans la région, sont causées par les Etats-Unis et l’entité sioniste», précisant que « le déploiement des forces d’occupation américaines en Syrie n’était un jour pour combattre le terrorisme ».

Rohani a réaffirmé que « l’Amérique n’avait jamais été amie avec la région et le monde musulman et n’avait pas contribué à résoudre leurs problèmes».

Pour M.Rohani, « les questions régionales doivent être réglées par les peuples de la région eux-mêmes. Les étrangers non seulement ne peuvent pas nous aider à les résoudre mais encore provoqueront d’autres défis ».

A l’ordre du jour de cette conférence figure l’un des sujets les plus phare du monde musulman à savoir la question palestinienne. «Bien que nos ennemis aient essayé ces dernières années de marginaliser la cause palestinienne et la question de la noble Qods, et de les faire oublier, l’opinion publique, les élites et les oulémas dans le monde islamique ne l’ont pas permis et ne le permettront jamais », a-t-il déclaré.

Le président iranien a en outre présenté ses meilleurs vœux à l’occasion de l’anniversaire de la bienheureuse naissance du noble prophète de l’Islam et de la semaine de l’Unité islamique.

Plus de 500 participants à la Conférence de l’unité islamique discuteront des défis auxquels le monde islamique fait face et des problèmes cruciaux de ses pays, en particulier la question palestinienne.

Source: Agences