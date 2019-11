Evoquant le mouvement de protestation qui a entamé sa quatrième semaine au Liban lors de son discours à Téhéran, le numéro deux du Hezbollah cheikh Naïm Qassem a accusé les Etats-Unis de vouloir le confisquer pour charger le Hezbollah et lui adosser la responsabilité de cet effondrement.

« Il y a au Liban un mouvement populaire important pour protester contre la corruption, et la détérioration de la situation financière, économique et sociale et il y a une tentative américaine pour nous imputer la responsabilité », a affirmé ce mercredi cheikh Qassem lors de l’ouverture de la 33ème Conférence de l’Unité islamique qui se tient dans la capitale iranienne.

« Le Hezbollah soutient le peuple dans ses revendications. C’est lui qui est la source de tout règlement. L’opportunisme de nos ennemis se soldera par un échec. Les Etats-Unis finiront par être déçus par leurs dernières tentatives au Liban et notre peuple trouvera la solution et nous ferons partie du règlement », a-t-il ajouté.

Evoquant la cause palestinienne, le vice-secrétaire général du Hezbollah a indiqué : « Nous faisons partie d’un axe uni et la Palestine est le titre de son unité. Quiconque porte sa bannière sera victorieux, et quiconque l’abandonne sera vaincu… La libération de la Palestine est la voie de la résistance. Nous sommes tous tenus pour responsables afin d’œuvrer pour sa libération ».

Selon le lui, la normalisation entamée par certains régimes arabes avec l’ennemi sioniste est « une guerre psychologique »

« Tant que l’occupation persiste et qu’il y a la volonté perspicace des jeunes sur le terrain, les normalisateurs et les comploteurs seront dévoilés. La normalisation ne sera jamais une solution ni le début d’une solution », a-t-il ajouté. Et de poursuivre : « la poursuite de la résistance sous sa forme populaire constitue l’une des illustrations de l’unité de la oumma…».

Dans son discours, cheikh Qassem a affirmé que la République islamique d’Iran est l’axiome de la résistance et son commandement.

Source: Al-Manar