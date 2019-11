Le commandant de l’armée iranienne, le général Abdel Rahim Mousawi, a souligné que « les pays de la région ne pouvent pas compter sur des étrangers », soulignant que « la sécurité du détroit d’Ormuz et du golfe Persique ne peut être assurée que par l’édification d’une situation sécuritaire régionale et non par de fausses alliances ».

S’exprimant au cours d’une conférence de presse , ce jeudi , dans la province de Bushehr, dans le sud-ouest de l’Iran, le général Mousawi a déclaré que « certains ennemis font des déclarations en s’appuyant sur leurs arsenaux , sauf que nous avons prouvé que la République islamique d’Iran est capable de se défendre. Et grâce à la jeune génération fidèle et créative, nous avons atteint l’autosuffisance dans la fabrication de nos forces balistiques, terrestres, marines la mer et aériennes. Et l’Iran sera victorieuse face à toute confrontation éventuelle à l’avenir ».

Et de poursuivre : « A cause de leurs tendances arrogantes, de leurs ambitions et de leur tyrannie, nos ennemis s’imaginent que nous sommes comme les autres, qu’il est possible de nous faire plier pour répondre à leurs demandes. »

Et d’ajouter : »La sécurité du détroit d’Ormuz et du golfe Persique ne peut être réalisée que par la coopération des pays du golfe Persique à travers la formation d’une situation sécuritaire régionale et non par de fausses alliances », a-t-il déclaré. Et donc, il est temps de faire sortir les étrangers de la région. «

Source: Médias