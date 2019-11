Le président syrien Bachar al-Assad compter porter plainte contre les USA auprès des Nations unies pour vol de pétrole sans trop d’espoir d’obtenir gain de cause.

« Nous savons tous qu’il n’y a pas de Nations unies ni de Droit international. Il y a pseudo Etat gouverné par des bandes régies par la loi du plus fort », a expliqué M. Assad lors de son entretien avec la chaine de télévision Russie 24.

Les Etats-Unis se sont emparés des gisements de pétrole syrien situés à l’est de l’Euphrate. Apres avoir argué vouloir en transférer les rendements à la milice kurde des Forces démocratiques syriennes, le président américain Donald Trump a proposé que leur gestion soit confiée à une société américaine, dont Exxon Mobile.

Selon M. Assad, nous vivons dans «un monde qui ressemble à une jungle».Et de poursuivre: «Il est plus proche de ce qu’était le monde à la veille de la 2nde guerre mondiale et non après. Nous allons envoyer notre plainte, mais elle restera dans les tiroirs ».

Toujours selon M.Assad, les conflits entre le président américain et les autres sont des conflits pour plus d’acquis. Qualifiant Trump de « directeur exécutif d’une société».