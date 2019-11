Un drone de l’Armée de l’air américaine, RQ-4A Global Hawk, a passé plusieurs heures non loin de la côte syrienne où se trouvent des bases navale et aérienne russes, d’après divers sites Internet qui surveillent les déplacements des avions militaires.

Un appareil sans pilote américain Teledyne RQ-4A Global Hawk a accompli, samedi 16 novembre, une mission de dix heures à proximité de l’aérodrome russe de Hmeimim et de la base navale russe de Tartous en Syrie, relatent différents sites Internet consacrés aux vols militaires.

Selon ces données, le drone immatriculé 04-2021, nom de code FORTE10, a décollé de la base aérienne de Sigonella, en Sicile. Il est plusieurs fois passé près des bases russes, s’approchant d’elles à une distance de 35-45 km.

L’engin se trouvait à quelque 16.000 m d’altitude, survolant les eaux internationales de la partie orientale de la Méditerranée, sans violer la frontière syrienne.

Il a en outre longé les côtes israéliennes et libanaises, d’où il était capable de surveiller Damas.

La présence d’un drone lourd Global Hawk à proximité de bases russes en Syrie est plutôt inhabituelle, selon des observateurs.

Ces appareils ont jusqu’ici surtout participé à des vols de reconnaissance près des côtes russes de la mer Noire, non loin de la ligne de contact dans le Donbass et dans la région de la Baltique, non loin de la ville russe de Kaliningrad.

Le Global Hawk, qui a une masse au décollage de 15 tonnes, est destiné à mener une reconnaissance à des centaines de kilomètres en profondeur en territoire ennemi pendant quelque 30 heures. Il peut surveiller de vastes étendues en volant à une grande altitude, détecter des petites cibles avec une haute résolution et transmettre des informations au commandement en temps réel.

