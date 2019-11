Téhéran a convoqué l’ambassadeur de Suisse, dont le pays représente les intérêts américains en Iran, pour protester contre l’ingérence de Washington dans les affaires intérieures iraniennes.

Markus Leitner a été convoqué, le mercredi 20 novembre, par le ministère iranien des Affaires étrangères pour recevoir une note officielle de protestation concernant le soutien exprimé par les États-Unis à une série d’émeutes violentes qui ont frappé plusieurs villes iraniennes ces derniers jours, a rapporté IRNA.

Des manifestations ont éclaté dans un certain nombre de villes iraniennes ces derniers jours après la décision des autorités de rationner l’essence et d’augmenter son prix.

Les manifestations ont été violentes dans certaines villes en raison de l’infiltration des fauteurs de troubles dans les rangs des manifestants. Les fauteurs de troubles ont saccagé des biens publics et privés dans plusieurs villes.

Lorsque les émeutes ont éclaté, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo s’est empressé de faire appel à Twitter pour soutenir les actes violents d’émeutiers, qu’il a qualifiés de « peuple iranien ».

Par ailleurs, la Maison-Blanche a publié dimanche une déclaration dans laquelle elle soutenait « le peuple iranien » dans ses manifestations.

Le double langage des États-Unis

De hauts responsables iraniens ont critiqué l’ingérence et le double langage des États-Unis en ce qui concerne les manifestations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié de « mensonge scandaleux » le soutien exprimé par les États-Unis, affirmant que Washington devait avant tout être responsable du terrorisme économique et des crimes contre l’humanité commis contre les Iraniens.

« Un régime qui empêche la livraison d’aliments et de médicaments aux citoyens [iraniens] ordinaires – y compris les personnes âgées et les malades – par le biais de terrorisme économique – ne peut jamais prétendre à un soutien aussi scandaleux envers le peuple iranien », a déclaré Zarif lundi.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abbas Mousavi, a également dénoncé le soutien de Pompeo aux émeutiers, affirmant que les États-Unis ne sympathisaient pas avec le peuple iranien, mais soutenaient la propagation du chaos.

«Le peuple iranien est bien conscient que de tels propos hypocrites ne contiennent aucune sympathie et aucune sincérité et que les actions [violentes] d’un groupe de casseurs et de saboteurs ne concordent nullement avec la conduite et le comportement de la majorité des Iraniens compréhensifs et perspicaces », a-t-il déclaré.

« Il est intéressant de noter que [Pompeo] sympathise avec les personnes qui subissent la pression du terrorisme économique américain. Il avait déjà explicitement déclaré que le peuple iranien devait avoir faim jusqu’à ce qu’il cède à “nos demandes” », a-t-il ajouté.

Source: Avec PressTV