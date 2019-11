Le commandant du quartier général du « Sceau des prophètes (P) », le général Ghulam Ali Rashid, a affirmé que « les États-Unis doivent assumer la responsabilité de protéger leurs soldats en évitant toute folie dans le golfe Persique et le détroit d’Hormuz » selon Farsnews.

En marge des manoeuvres baptisées « les défenseurs du ciel de la wilayat 98″, le major-général Rashid a souligné: » Grâce à Dieu, nos forces armées, composées de l’armée de la République islamique d’Iran et des Gardiens de la révolution , non seulement évaluent les menaces, mais aussi, avec la coopération des services de renseignements, sont en permanence et parfaitement préparées à affronter toute menace ».

Et de poursuivre : « Les forces armées, soit les forces terrestres et navales de l’armée et des gardiens de la révolution, l’armée de l’air et les forces balistiques des gardiens de la révolution sont formés pour défendre les intérêts et les objectifs du peuple iranien, et elles sont pleinement capables de défendre le pays de manière ordonnée et régulière ».

Et d’ajouter : « Au cours des trois dernières semaines, nous avons mené des exercices de défense aérienne à grande échelle dans le centre de l’Iran sur une superficie de plus de 400 000 kilomètres carrés. Les exercices ont été menés par les forces de défense aérienne de l’armée, les gardiens de la révolution et toutes les capacités du pays ont été être utilisées dans cette zone sous le commandement du quartier général de la défense aérienne « Khatam al-Anbiya », dirigé par le major-général Mousawi (commandant en chef de l’armée iranienne) ».

Le général Rashid a indiqué que « la République islamique d’Iran ne cherche pas la guerre, mais elle défendra les intérêts du peuple iranien et du pays face à toute menace, ajoutant »en tant que commandant du siège du « Sceau des prophètes », je met en garde les ennemis du peuple iranien: le gouvernement américain devrait éviter toute folie dans la région, en particulier dans le golfe Persique et le détroit d’Hormuz, sinon il serait responsable de la la vie des soldats américains ».

Et de conclure : « Il ne suffit pas d’empêcher la guerre par des déclarations et des messages, il faut une action et un comportement appropriés » .

Source: Médias