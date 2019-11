Pour la première fois depuis son dévoilement, le système de DCA Khordad-15 qui est de fabrication iranienne à 100%, a participé, le vendredi 22 novembre, à une opération dans de véritables conditions de guerre simulées, et ce, dans le cadre de l’étape finale de l’exercice « Gardiens du ciel de Velayat-98 ».

Selon le correspondant de l’IRIB depuis la province de Semnan, le système de défense anti-aérien Khordad-15 est capable d’intercepter et de détruire à la fois six cibles différentes et de passer à l’assaut en moins de cinq minutes.

Toujours le vendredi, le système de missiles Mersad a détruit un drone agresseur d’un ennemi fictif dans le cadre desdites manœuvres.

Khordad 15

Le système Khordad 15 a été dévoilé le 9 juin par le ministre iranien de la Défense Amir Hatami. Conçu par l’IAIO (Iran Aviation Industries Organization), le Khordad-15 est capable de détecter différentes cibles dont les avions et drones militaires, dans un rayon de 150 km, et de les suivre à une distance de 120 km.

Le système peut également détecter des cibles furtives dans un rayon de 85 km et les détruire à 45 km de distance. Par ailleurs, Khordad-15, qui utilise des missiles Sayyad-3, est capable d’intercepter six cibles à la fois et sa mobilité permet aux militaires de le préparer au tir en moins de cinq minutes, selon les médias.

Sources: PressTV + Sputnik