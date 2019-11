Le tweeter saoudien connu sous l’appellation al-Ahed al-Jadid qui parle des dessous et des coulisses de la famille royale saoudienne a révélé ce qu’il considère être les réelles raisons pour lesquelles le gardien personnel du roi avait été assassiné le mois de septembre dernier.

le général-major Abdel Aziz al-Fagm a été abattu alors qu’il tentait de tuer le prince héritier Mohamad ben Salmane, est-il écrit sur cette page qui se présente comme « l’observatoire et l’analyste des changements en cours dans le nouveau règne et proche du cercle de prise de décision où il tente de chuchoter ».

Selon les médias saoudiens qui ont véhiculé la version officielle, al-Fagm a été tué dans la maison de son ami Turki Abdelaziz al-Sabti, par un autre ami, Mamdouh Al Ali lequel a été à son tour tué ultérieurement par les forces de l’ordre.

Rejetant cette version, Al-Ahed al-Jadid affirme que l’incident a eu lieu dans le palais al-Salam et non pas dans la maison de l’ami de la victime.

« Mamdouh Al Ali n’a rien à voir avec l’assassinat d’a-Faghm. Ils ont été tués ensemble », a-t-il ajouté. « Et puis al-Fagm n’avait pas été demis de son poste avant sa mort », a-t-il précisé.

Selon lui, ces deux hommes faisaient partie tous les deux de l’opération contre MBS, avec 11 officiers. Et ce sont les mercenaires de Black Water qui l’ont avortée à la dernière minute, après avoir tué al-Fagm et Al Ali et blessé les autres.

Al-Fagm et Al Ali étaient parvenus à franchir le premier barrage sécuritaire qui précède l’accession à MBS mais sont tombés sur les mercenaires dans le deuxième, selon les détails de la page.

Al-Ahed al-Jadid s’est engagé à révéler dans de prochains tweets d’autres faits inconnus sur cet évènement, dont entre autre les raisons pour lesquelles ce gardien du roi a-t-il décidé de tuer l’homme fort d’Arabie.

Sur cette question, un autre célèbre tweeter, Moujtahed, avait pour sa part signalé que MBS considère al-Fagm comme faisant partie de l’ancienne garde loyale des Saoud et en laquelle il n’a pas entièrement confiance. « Il a plusieurs fois répété vouloir se débarrasser de lui », rapporte-t-il.

Depuis que la roi Salmane a destitué son frère Mohamad ben Nayef et désigné son fils MBS comme prince héritier, des divergences font rage au sein de la famille royale. Il est question de plusieurs tentatives d’assassinats contre MBS. Deux d’entre elles auraient eu lieu en janvier 2018.

