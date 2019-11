Des avions militaires non identifiés ont bombardé le lundi 25 novembre les environs de la ville syrienne d’Al-Bab, dans la province d’Alep, au nord-est du pays, annonce la radio Sham FM.

Cette ville, actuellement sous contrôle des forces pro-turques, a été visée par plusieurs frappes de missiles, indique la source.

Selon le correspondant de l’agence russe Sputnik, des F-16 ont menée 8 raids contre des positions de l’Armée syrienne libre, une milice formée de supplétifs syriens financés par la Turquie.

« les raids ont bombardé les repères des groupuscules armés affiliés à la Turquie dans les villages al-Raï, al-Amiriyat et al-Borj . Certains de ces sites sont exploités pour le raffinage du pétrole syrien pillé », ont indiqué des sources pour Sputnik.

Ces dernières soupçonnent les avions d’appartenir à la Coalition internationale menée par les USA en Syrie, avec pour prétexte de combattre Daech.

La chaîne libanaise al-Mayadeen a, elle aussi rapporté cet évènement , faisant état pour sa part de sept frappes aériennes portées par une aviation «non identifiée» contre « des sites de raffinage de pétrole».

Donald Trump a annoncé le retrait des forces américaines de Syrie sur fond d’opération militaire lancée le 9 octobre par la Turquie dans le nord-est de la Syrie contre les formations kurdes. Dans le même temps, les États-Unis ont souhaité maintenir leurs soldats dans les régions pétrolifères de l’est syrien et aider les Kurdes de la zone à en contrôler les gisements. Une mesure entièrement illégitime, car rejetée par le gouvernement syrien selon lequel les Kurdes n’ont pas non plus le droit d’exploiter ces hydrocarbures sans passer par Damas.

