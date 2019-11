Cinq roquettes de la Résistance palestinienne ont à nouveau frappé, le mardi 26 novembre, le sud de l’entité sioniste.

Les chasseurs-bombardiers israéliens ont de leur côté frappé, ce mercredi à l’aube, les positions de la Résistance à l’ouest de Khan Younès alors que mardi soir la Résistance palestinienne avait pris pour cible de missiles la colonie de Sdérot sans que le Dôme de fer puisse en intercepter la totalité. Une dernière information fait état de l’interception de deux des missiles palestiniens tirés.

Cette nouvelle frappe intervient sur fond d’une très fragile trêve qui a marqué la dernière escalade des tensions entre ‘Israël’ et le Jihad islamique de la Palestine dont l’un des hauts commandants a été tué le 12 novembre dernier.

Selon de nombreux analystes le régime israélien multiplie les tensions sur le front extérieur dans le strict objectif de calmer le jeu à l’intérieur. Et pourtant il s’agit d’un choix particulièrement hasardeux au regard des capacités de combats des combattants palestiniens.

Ces derniers ont réussi, en moins de 48 heures, à intercepter deux drones de reconnaissance israéliens à Gaza, laissant croire à l’émergence d’un noyau de défense aérienne palestinienne. Il s’agit d’ailleurs d’un des principaux motifs de préoccupations israéliennes dans la mesure où le Dôme de fer se montre, là aussi, bien limité dans ses capacités d’interception.

Le samedi 23 novembre, un drone palestinien a pénétré l’espace aérien des territoires occupés. L’armée sioniste qui dit l’avoir abattu, affirme que l’appareil était doté d’explosifs, sans donner plus de détails et faisant uniquement le constat suivant: « des incidents similaires se multiplient ».

En octobre dernier, l’armée d’occupation israélienne a annoncé en effet à deux reprises que ses soldats avaient abattu des drones en provenance de la bande de Gaza.

En été, un drone du Jihad islamique a même réussi à frapper un blindé de l’occupation israélienne.

Le quotidien israélien, Yediot Aharonot, commente cette évolution citant un officier supérieur de l’armée sioniste: » Il y a quelques années, on prenait à la légère cette nouvelle capacité dont s’équipent les Palestiniens.

Mais à mesure que le temps passe nos soldats regardent de plus ne plus vers le ciel à la fois pour surveiller les missiles palestiniens mais aussi et de plus en plus des drones venant de Gaza.

D’ici quelque temps, il faut s’attendre à ce que les missiles palestiniens s’accompagnent de drones en essaim pour s’abattent sur nos colonies », affirme le militaire qui évoque un « possible scénario d’attaque des dizaines de drones chargés d’explosifs » contre les sites israéliens.

« Il va sans dire que les Palestiniens cherchent à se constituer une petite force aérienne basée. A ceci s’ajoutent des missiles de plus en plus lourds et des et de plus en plus précis », poursuit le journal en évoquant l’attaque d’un drone kamikaze palestinien en septembre contre un blindé sioniste en plein territoire occupé.

Source: Avec PressTV