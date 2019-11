L’Iran a arrêté des agents travaillant pour le compte de services de renseignements occidentaux, a révélé le directeur général du département des affaires de lutte contre l’espionnage au sein du ministère iranien de la sécurité, cité par la télévision iranienne arabophone al-Alam.

Ils avaient été chargés pour mission de récolter des informations sur les récentes émeutes, de réaliser des rapports vidéos et en images et de les transférer. Ils ont été capturés avant d’achever leur besogne.

Ils étaient depuis un certain moment sous la surveillance des services de sécurité iranien.

6 d’entre eux ont été arrêtés sur les lieux mêmes des émeutes au moment où ils s’appliquaient dans leur mission. Deux autres ont été capturés alors qu’ils voulaient quitter le pays.

Selon le responsable sécuritaire iranien, tous avaient été entrainés par la CIA dans plusieurs pays, sous couverture de suivre des sessions de correspondants de presse.

Des émeutes d’une violence inouïe ont eu lieu les 15 et 16 novembre derniers dans plusieurs régions iraniennes, au lendemain d’une décision prise par le gouvernement de hausser les prix du carburant. Elles ont été rapidement contrôlées par les forces de l’ordre, avec l’aide des bassidjs et des gardiens de la révolution. Les reponsables iraniens ont accusé un complot visant leur pays, concocté par les Etats-Unis avec l’aide de l’Arabie saoudite et de la France. Ce sont les renseignements français qui avaient recruté Zam Rouhollah, un journaliste opposant, arrêté le mois d’octobre dernier. Il a avoué avoir eu pour mission de préparer des émeutes en Iran et en Irak.