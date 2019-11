Le Hezbollah a démenti les informations publiées par le journal libanais Al-Anba, selon lesquelles il a reçu une mise en garde française sur la conjoncture économique au Liban qui connait l’une des crises les plus difficiles.

« Un message français est parvenu aux mains du SG du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah comportant un avertissement sur la gravité de la situation économique au Liban et ses répercussions sur son parti et son public, de quoi permettre à la banque mondiale de mettre la main sur l’économie libanaise et sur les ressources du pays », a écrit le quotidien qui appartient au parti progressiste socialiste, présidé par le leader druze Walid Joumblatt.

Le bureau des « Relations médiatiques du Hezbollah a démenti pour an-Nahar que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a reçu un message de la part de la France sur la situation économique, a écrit le quotidien libanais an-Nahar ce vendredi 29 novembre.