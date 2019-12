Au Yémen, après cinq ans de guerre, les rapports de force se déséquilibrent complètement en tournant au profit du mouvement populaire Ansarullah.

Abdel Bari Atwan, rédacteur en chef du quotidien panarabe Rai al-Youm et célèbre analyste du monde arabe, a fait paraître un article qui évoque la naissance d’une nouvelle puissance au Yémen.

« L’Arabie saoudite n’a pas jusqu’ici démenti ni confirmé ce qu’on dit sur ses négociations secrètes avec les représentants d’Ansarullah yéménite à Oman. D’autre part, Ansarullah se trouve actuellement en position de force suite à la destruction d’un Apache survolant Asir et d’un drone de fabrication chinoise près de Hajjah, tous deux appartenant à la coalition saoudienne. Il paraît que cette position de force modifie de plus en plus les règles du jeu ; profondément et radicalement.

Le point intéressant est que l’hélicoptère Apache, l’un des meilleurs au monde, qui coûte près de 20 millions de dollars, a été abattu par un missile dont la fabrication n’a coûté que des milliers de dollars. En effet, les rapports de force se déséquilibrent au profit d’Ansarullah et de l’armée yéménite.

Après la démystification des armées des monarchies du golfe Persique et les défaillances répétées de leurs équipements militaires dont le missile Patriot qui coûte à lui seul plus de cinq millions de dollars, c’est au tour de l’hélicoptère Apache de tomber de son grade du fait d’Ansarullah, un hélicoptère qui restait jusque-là une source de fierté pour les industries militaires américaines », indique l’article.

Et d’ajouter : « Les Yéménites, en lutte depuis des années contre l’agression d’un groupe de pays arabes, dirigés par l’Arabie saoudite, bénéficient de deux caractéristiques importantes dont sont dépourvus leurs ennemis : une très grande patience et une grande confiance en soi.

En plus, les Yéménites ont réussi à épuiser leur ennemi sur les plans militaire et économique et ont pris pour cible directement son talon d’Achille, c’est-à-dire les installations pétrolières d’Aramco qui constituent en quelque sorte un symbole de la puissance nationale pour l’Arabie saoudite. Pire encore pour les Saoudiens, les missiles et les drones yéménites ont frappé leurs aéroports.

Lorsque le leader d’Ansarullah, Abdel-Malek al-Houthi, menace d’attaquer des cibles dans les territoires palestiniens, occupés par Israël, et que ses forces arraisonnent des navires sud-coréens, en mer Rouge, pour les fouiller, cela veut dire que nous sommes témoins de la naissance d’une nouvelle puissance dans une zone hautement stratégique, une puissance qui contrôle les passages maritimes et aériens non seulement au Yémen, mais en plus dans la région du golfe Persique ».

Selon Atwan, « Maintenant, l’espace aérien du Yémen, tout comme ses territoires, est devenu une ligne rouge. L’avenir est plein de surprises d’autant plus que l’Iran, en tant que principal allié d’Ansarullah, a dévoilé de nouveaux équipements militaires et armes dont des drones très sophistiqués capables de détruire des sous-marins. En d’autres termes, tout avion qui violera désormais l’espace aérien du Yémen, ne regagnera plus sa base ! ».

Source: Avec PressTV