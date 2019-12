Trois provinces irakiennes ont été depuis le dimanche 1er décembre le théâtre d’attaques perpétrées par la milice wahhabite terroriste Daech (EI).

Il s’agit de Salaheddine, Diayala, et Mossoul où des cellules « ressuscitées de Daech » ont perpétré ces derniers jours plusieurs attaques, indique le site en ligne Press TV. Selon lequel les unités des forces de mobilisation populaire des Hachd al-Chaabi se sont mobilisées pour les repousser.

« Certaines zones reprises à Daech sont le théâtre d’une résurgence de ce groupe terroristes depuis plusieurs jours. Ces attaques ont pour but d’exploiter des conditions sécuritaires et politiques graves sévissant en Irak. La province de Diyala fait partie de l’une de ces provinces qui a été le dimanche 1er décembre le théâtre d’intenses affrontements entre les combattants des Hachd al-Chaabi et des terroristes qui tentaient d’en prendre le contrôle », lit-on dans un communiqué des Hachd al-Chaabi.

Dans la soirée du mardi 3 décembre, les forces de la brigade 44 des Hachd al-Chaabi ont puissamment repoussé une attaque Daechiste, conduite contre le district d’al-Hadr, au sud de Mossoul.

« Ce face-à-face n’a duré que de quelques heures » précise le communiqué.

Le dimanche 1er décembre, des affrontements avaient eu lieu entre les terroristes takfiristes et les combattants des Hachd à Diyala, au cours desquels six membres des Hachd ont été tués et 17 autres blessés.

Selon Press TV, citant des médias irakiens, les terroristes daechistes planifiaient aussi de provoquer des troubles dans des villages et des localités du sud de Ninive et du nord-ouest de la province de Salaheddine, ainsi que d’y couper la principale voie de communication.

Le lundi 2 décembre, un plan d’évasion de prisonniers de Daech a été avorté . Ils étaient séquestrés à la prison centrale de Nasiriah, également connue sous le nom d’al-Hout. Selon le gouverneur de la province irakienne de Dhi Qar, où les émeutes battent leur plein, des intrus soutenus depuis l’étranger et qui avaient réussi à s’infiltrer dans les rangs des manifestations avaient été arrêtés. Durant leur incarcération, ils ont tenté de faire fuir plusieurs terroristes de Daech en détention dans cette prison, mais leur opération qui a été déjouée par les forces de sécurité et les gardiens de la prison.

Ce jour même, l’assistant du chef de Daech, Abou Bakr al-Bagdadi a été capturé à Kirkouk par la police de la ville. Connu sous le pseudonyme d’Abou Khaldoune, selon la Cellule médiatique sécuritaire irakienne, il était aussi l’émir militaire de la province de Salaheddine dans l’organisation terroriste.