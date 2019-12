L’Iran et la Chine s’apprête à signer un pacte stratégique de 25 ans. Que contient-il? Le général Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées iraniennes, a reçu mardi 3 décembre à Téhéran, le lieutenant général Xia Yoan Ming, commandant adjoint des relations internationales de l’armée chinoise et coprésident de la Commission militaire mixte sino-iranienne.

Lors de cette rencontre, le général Baqeri a rappelé la position du Leader de la Révolution Islamique en Iran, pour qui les relations sino-iraniennes sont stratégiques avant de mentionner qu’une feuille de route a été élaborée pour l’élargissement des relations entre les deux pays au cours des 25 prochaines années.

Les relations entre Téhéran et Pékin sont donc en plein développement.

Le président chinois partage le même point de vue que le guide suprême iranien, s’est réjoui le général Baqeri avant de poursuivre: « Téhéran a élaboré un document important sur la stratégie des relations sino-iraniennes pour les 25 prochaines années ayant été remis aux autorités chinoises. Le document en question qui a été approuvé par le Leader de la RII, a été élaboré par les plus hauts responsables iraniens. »

Le général Baqeri a souligné que les deux pays sont bien déterminés à élargir les relations de part et d’autre avant de préciser que les tergiversations et les hostilités de certains pays ne pourraient affecter les relations entre Téhéran et Pékin.

« Nous espérons que le point de vue des autorités chinoises sur ce document concernant la normalisation des relations et la réponse qu’elles apportent à notre proposition stratégique rendront le terrain propice au développement des relations bilatérales », a-t-il ajouté.

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes a souligné que les deux pays étaient exposés à des menaces courantes et qu’ils partageaient également des intérêts communs.

« Il existe un éventail de domaines de coopérations entre les forces armées des deux pays et nous espérons un élargissement des relations sur tous les plans », a-t-il expliqué.

Pour sa part, le commandant militaire chinois a qualifié de positive la récente visite du général Baqeri en Chine et de conclure : « Ce déplacement a permis de jeter les bases d’une coopération accrue entre les forces armées des deux pays amis ».

Lors de son voyage en Chine à la mi-septembre, le général Baqeri a déclaré que l’Iran accordait une importance toute particulière à la promotion des relations avec la Chine sur différents secteurs, y compris le plan militaire.

Pour mémoire, l’Iran, la Chine et la Russie organiseront des manœuvres navales conjointes le 27 décembre.

Source: Avec PressTV