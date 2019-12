La Russie suspend les travaux dans le complexe nucléaire iranien de Fordo pour des problèmes de compatibilité de l’uranium.

« L’enrichissement en uranium et la production d’isotopes stables ne peuvent pas être effectués dans la même pièce », a déclaré TVEL dans un communiqué publié le jeudi 5 décembre, ajoutant qu’il était « technologiquement impossible » de mettre en œuvre le projet en ce moment.

Selon TVEL, des spécialistes travaillent depuis 2017 sur un projet visant à modifier les cascades de centrifugeuses afin de produire deux isotopes stables pouvant être utilisés à des fins médicales.

L’entreprise russe a ajouté que leurs efforts avaient été contrecarrés par des traces d’uranium dans l’air et sur les équipements.

« Pour reprendre ces travaux, nous devons arrêter et démanteler les cascades où se déroule l’enrichissement d’uranium et nettoyer à fond les locaux et les équipements », a déclaré TVEL, spécialisé dans l’extraction de l’uranium et la production de combustible nucléaire.

« Jusqu’à ce que ces conditions soient remplies, les travaux sur le projet du côté russe sont suspendus ».

Réagissant au retrait unilatéral des États-Unis du PGAC et à l’incapacité des autres signataires de l’accord à compenser les effets des sanctions américaines, l’Iran avait annoncé qu’il réduirait ses engagements découlant de l’accord de Vienne de 2015.

Source: Avec PressTV