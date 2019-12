Le ministère du Renseignement a déclaré que ses agents ont identifié et arrêté des membres d’un réseau corrompu qui envisageaient de mettre le feu à un dortoir basé à Téhéran appartenant à l’Université iranienne des sciences et technologies, en endommageant le tuyau de gaz dans la cuisine du dortoir et en provoquant une explosion.

Le complot a cependant été déjoué grâce à la sensibilisation des résidents et à l’aide du personnel de sécurité du bâtiment.

«Après des activités de renseignement précises, les éléments impliqués dans le sinistre complot ont été arrêtés», lit-on dans le communiqué publié le jeudi 5 décembre.

Selon le communiqué, lors des enquêtes préliminaires, les personnes arrêtées ont avoué avoir commis des actes de sabotage lors des récentes émeutes à Téhéran.

Selon le ministère, les criminels tentaient de mener le complot pour provoquer des troubles et perturber les événements marquant la Journée nationale des étudiants en Iran.

Il s’agit de la date anniversaire de l’assassinat de trois étudiants de l’Université de Téhéran survenu le 7 décembre 1953, sous le régime Pahlavi.

Source: Avec PressTV