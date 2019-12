À la veille d’une commission conjointe sur le Plan global d’action commun, prévue à Vienne, capitale autrichienne, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a appelé les pays signataires de l’accord nucléaire à ne pas céder aux pressions de Washington et les a mis en garde contre les conséquences dangereuses de la non application effective de cet accord.

« L’administration américaine cherche à faire capoter l’accord nucléaire et il se peut que d’autres pays signataires se trouvent dans une situation où les États-Unis leur imposent finalement leur volonté politique », a souligné Riabkov, lors d’une conférence de presse, hier, jeudi 5 décembre 2019.

Et d’ajouter : « C’est le pire scénario possible, premièrement pour le régime de non-prolifération et deuxièmement pour les droits souverains d’un pays. Le cas iranien pourrait constituer un précédent. Regardez comment un changement de direction à la Maison-Blanche influe sur les relations des États-Unis avec tous les autres pays ! Il est étrange et c’est plutôt une grande erreur si les alliés des États-Unis ne saisissent pas l’importance de la situation ».

La commission conjointe sur le Plan global d’action commun aura lieu ce vendredi 6 décembre en présence des représentants de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de la Russie, du Royaume-Uni et de l’Iran.

Source: Press TV