Le chef d’état-major des Forces armées iraniennes a insisté que la volonté permanent de l’Iran et de la Chine est basée sur le développement des relations.

Lors de sa rencontre mardi 3 décembre avec le chef adjoint du département de l’état-major interarmes de la Commission militaire centrale chinoise (CMC), le général Shao Yuanming, évoquant que les relations irano-chinoises sont en développement, le général Mohammad Hossein Bagheri, chef d’état-major des Forces armées iraniennes, a déclaré que le Guide suprême de la Révolution islamique considère que les relations entre Téhéran et Pékin sont stratégiques et le Président de la Chine a également ce même point de vue.

« Un document très importants a été préparé en Iran à propos de la stratégie relationnelle de 25 ans des deux pays et a été présenté aux responsables chinois ; ce document a été préparé au plus haut niveau des autorités iraniennes et approuvé par le Guide suprême de la Révolution islamique », a précisé le général Bagheri.

Déclarant qu’il existe des menaces et des intérêts en communs entre l’Iran et la Chine, le général Bagheri a ajouté qu’il y a de diverse base de coopérations entre les Forces armées des deux pays et j’espère qu’avec vos efforts en tant que chef chinois de la Commission mixte des deux pays, de développer les relations dans tous les domaines.

Pour sa part, soulignant la récente visite de général Bagheri en Chine, le général Shao Yuanming a déclaré que « ce voyage a établi la coopération des Forces armées des deux pays de manière idéale ».

Source: Médias