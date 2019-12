Un navire d’exploration chargé par l’entité sioniste a violé les eaux territoriales libanaises dans le bloc 9 (sud Liban) et y est resté pendant 7 heures sans que personne ne bouge un doigt.

L’ennemi israélien ne rate aucune occasion dans la planification du pillage des richesses pétrolières et gazières maritimes du Liban, en particulier dans le bloc 9.

Il ne fait aucun doute qu’‘Israël’ se comporte avec la crise politico-économique qui secoue le Liban comme une occasion appropriée pour violer la souveraineté libanaise et mener des recherches scientifiques dans la zone économique exclusive du Liban, afin d’évaluer la taille de la richesse avant son pillage.

Il y a environ deux semaines, un navire de recherche scientifique spécialisé dans les études des profondeurs et des richesses maritimes, appartenant aux Grecs et battant pavillon panaméen, a pénétré dans les profondeurs des eaux libanaises, et y est resté plus de 7 heures, puis est parti sans aucun obstacle.

Selon les informations citées par le quotidien libanais AlAkhbar, le navire ‘med surveyor’, a entamé son travail au service de l’occupation à la recherche du pétrole et du gaz dans les champs de la Palestine occupée le 1er avril 2018.

Le navire équipé d’une technologie de pointe pour arpenter les fonds marins, avec à son bord 21 techniciens, s’est infiltré le 27 novembre dernier les eaux libanaises vers une heure du matin, atteignant une profondeur maximale de 9 km avant d’y sortir vers 8h30 du matin.

Autrement dit, le navire hostile ne s’était pas contenté d’entrer dans ce que les Nations Unies appellent « la zone contestée », qui représente environ 860 Km2, entre le Liban et l’entité sioniste, mais il est plutôt entré en profondeur dans les eaux libanaises, couvrant une distance d’environ 1 km dans la « zone de litige » et 8 km dans la profondeur du bloc n=9.

Cette violation flagrante de la souveraineté libanaise suscite des points d’interrogations sur le rôle réel des Forces intérimaires des Nations unies opérant dans le sud du Liban (FINUL).

La FINUL est-elle vraiment engagée dans le maintien de la stabilité au sud, l’aide de l’armée libanaise et l’interdiction de l’ennemi israélien d’attaquer le Liban, ou elle agit par contre conformément aux intérêts israéliens ???

Source: Traduit d'AlAkhbar