Une chaine de télévision italienne ayant effectué une interview avec le président syrien Bachar al-Assad s’est finalement abstenue de la diffuser.

Selon le bureau de presse de la présidence syrienne, cité par la télévision libanaise al-Mayadeen TV, c’est la chaine de télévision Rainews24 qui avait interviewé le numéro un syrien, le 26 novembre dernier, via sa présentatrice Monica Maggioni. Il était convenu qu’elle soit diffusée le lundi 2 décembre.

Selon la présidence syrienne, Mme Maggioni l’a contactée plus tard pour prendre l’autorisation de reporter cette diffusion. Pour « des raisons incompréhensibles« . La demande de report a été réitérée a plusieurs reprises et a tous les coups la diffusion n’avait pas lieu. sans donner d’explication.

« Il aurait été préférable pour un média européen d’observer les principes proclamés par l’Occident, surtout qu’il opère dans un pays qui fait partie de l’Union européenne pour lequel la liberté de la presse et le respect de la diversité des points de vue devraient faire essentiellement partie de ses valeurs », a déploré le bureau de presse de la présidence syrienne.

Lors de la dernière liaison avec la télévision italienne, le bureau a donné un dernier délai pour la diffusion de l’émission, faute de quoi il a assuré vouloir la diffuser sur les comptes internet de la présidence syrienne, et sur une certain nombre de chaines de télévision le lundi 9 décembre.

Al-Mayadeen Tv a annoncé vouloir en faire partie.

Selon le journal italien Il Tempo, Mme Maggioni qui était en voyage de travail en Syrie et au Liban, en sa qualité de déléguée administrative de RaiCom avait pris individuellement la décision de faire l’interview. Sans consulter les responsables concernés dans le Rai. Et lorsquel ces dernières ont visionné l’entretien, elles ont conclu qu’elle ne contenait pas de nouveautés, et réitère « les positions d’Assad déjà connues sur diverses questions d’actualité, y compris les crimes de guerre ».

Le visionnage de l’entretien permettrait de se faire une idée sur les réelles raisons pour lesquelles le média italien s’est abstenu de le diffuser. A suivre.

