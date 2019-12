Le ministère iranien des Affaires étrangères a déconseillé aux citoyens iraniens de se rendre en France.

« A la lumière des contestations populaires qui se poursuivent en France depuis l’an dernier et qui ont repris ces derniers jours, et sont émaillées d’actions de violence dans les différentes villes françaises, et surtout à Paris, il est sérieusement conseillé aux voyageurs et aux touristes iraniens d’ajourner leur voyage en France, par crainte pour leur vie », a prescrit le communiqué du ministère iranien, a rapporté le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam.

La France est le théâtre depuis 6 jours d’un mouvement de grève qui a touché plusieurs de ses secteurs, pour protester contre le nouveau régime des retraites que le gouvernement voudrait adopter.