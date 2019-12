A quelques jours des exercices navals Iran-Russie-Chine, une première du genre, l’Iran a invité le Pakistan à les rejoindre, a rapporté le site web de la télévision iranienne Press TV.

La proposition est bien significative dans la mesure où les exercices en question qui devront se dérouler le 27 décembre dans l’océan Indien, interviennent alors que les États-Unis ont placé l’USS Abrams Lincoln à Bahreïn, et comptent y déployer aussi l’USS Truman.

Selon Press TV, c’est le commandant de la force navale iranienne, le contre-amiral Hossein Khanzadi qui a fait cette proposition lors de sa visite au Pakistan, effectuée à l’invitation officielle de son homologue pakistanais, l’amiral Zafar Mahmood Abbasi.

Il a appelé le Pakistan à renforcer sa coopération maritime avec l’Iran, assurant que la marine iranienne est prête à envoyer des navires aux ports pakistanais.

« La coopération maritime irano-pakistanaise ne se limite pas au pétrole ou à son transfert via la mer, les deux pays étant liés également par d’étroits intérêts géopolitiques et géostratégiques, a dit le commandant Khanzadi dans une claire allusion au méga projet Gwadar où la Chine a investi et qui pourrait se connecter au méga projet iranien de Tchabahar.

« Le port Gwadar a lié la Chine à l’océan Indien et créé de nombreuses opportunités pour le Pakistan, le port Tchabahar véhicule, lui aussi, de telles opportunités », a souligné le contre-amiral Khanzadi.

Il a ajouté : « Ces deux potentialités renforcent de plus en plus les deux pays, ce qui n’est pas au goût des parties hostiles ».

Le commandant en chef de la marine iranienne a aussi évoqué le danger que représente la présence des pays étrangers pour la sécurité de la région : «Les peuples de la région sont, de plus en plus, convaincus que cette présence est nuisible à la sécurité de la région tous comme les États qui devront s’appuyer et se renforcer mutuellement pour éviter des ingérences étrangères».

Pour sa part, rapporte Press TV, le commandant de la marine pakistanaise a évoqué de « nombreuses affinités culturelles et religieuses » que « partagent l’Iran et le Pakistan » :

« Nous avons des intérêts communs dans le domaine du corridor maritime Chine-Pakistan. Ce corridor est une bonne opportunité économique pour la région et l’Iran peut être le point de liaison entre l’Est et l’Ouest. Les ports Gwadar et Tchabhar peuvent se coopérer au lieu de se rivaliser. Le niveau actuel de la coopération des deux marines iranienne et pakistanaise n’est pas très bon et satisfaisant, elles peuvent renforcer cette coopération et jouer plus de rôle dans la région. »