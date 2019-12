« Aucun pays ne pourra interférer dans la sécurité de l’Iran, et avec nos voisins à l’est comme le Pakistan, nous pourrons parvenir à une synergie et une fructueuse convergence pour assurer la sécurité générale, en particulier en mer », a déclaré le contre-amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine iranienne, qui s’est rendu au Pakistan à l’invitation de son homologue pakistanais, Zafar Mahmoud Abbasi.

« Le Pakistan a fait de grands progrès et aujourd’hui nous allons visiter la ville de Karachi où sont exposés les équipements militaires de la marine », a déclaré le contre-amiral Khanzadi.

Le commandant de la marine iranienne a déclaré : « Au début de la Révolution islamique, l’Iran a renforcé ses capacités de façon accélérée. Nous avons accumulé d’importantes connaissances, expériences et infrastructures dans les complexes industriels et scientifiques de la marine et du ministère de la Défense. Tout cela nous aide à aller de l’avant avec plus de vitesse et de puissance. L’Iran est tout à fait autosuffisant et indépendant. »

Et de poursuivre : « En fonction des performances acquises au début de la Révolution, nous avons un plan spécial pour produire de nouveaux équipements. »

Khanzadi a souligné que l’Iran et le Pakistan partagent des frontières terrestres et maritimes et assurent la sécurité de plusieurs zones maritimes dans le golfe Persique, le détroit d’Hormuz, la mer d’Oman ou au nord de l’océan Indien.

« Le but de certains pays occidentaux et de l’Arrogance mondiale en créant des coalitions farouches et intimidantes est de légitimer leur présence militaire dans la région, mais leur présence n’a rien de rassurant », a-t-il déclaré avant d’ajouter que les pays de la région devraient s’unir pour maintenir leur sécurité collective.

Le contre-amiral Khanzadi a ajouté : « Les forces militaires étrangères présentes dans la région n’ont pas réussi à former une véritable coalition. D’ailleurs, les membres de ces soi-disant coalitions se retirent progressivement parce que leur présence inutile coûte cher à leurs nations et ils en sont bien conscients. Les Britanniques ont quitté une grande partie de la région et les Américains ont retiré leurs porte-avions. »

Khanzadi a estimé que cette présence étrangère n’a pas d’impact significatif sur la région. « Ceux qui s’inquiètent de l’absence des États-Unis et sont réconfortés par leur présence doivent comprendre que leur départ définitif rendra la région plus sure », a-t-il souligné.

La marine pakistanaise prévoit d’organiser fin février des exercices internationaux baptisés Aman et la marine de la République islamique d’Iran a été invitée à y participer.

Lors de son séjour à Karachi, le commandant de la marine iranienne a visité les centres d’entraînement et les installations de la marine pakistanaise.

Les deux parties ont ensuite discuté de l’exploitation des capacités des ports de Tchabahar en Iran et de Gwadar au Pakistan, qui revêtent d’une importance géopolitique pour les deux pays. « Nous pensons que la coopération des deux ports contribuerait à la prospérité de la région », a précisé l’amiral Khanzadi.

L’amiral Hossein Khanzadi est arrivé mardi 10 décembre à Islamabad.

Source: PressTV